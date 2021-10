Covid, il report Iss: “Scende ancora l’incidenza settimanale”

ROMA – “In leggero aumento Rt, 0.85, rispetto alla scorsa settimana (0.83) ma comunque al di sotto della soglia epidemica. In diminuzione invece l’incidenza settimanale a livello nazionale: 29 casi per 100.000 abitanti nel periodo considerato, 08/10/2021 -14/10/2021, contro i 34 per 100.000 abitanti dei sette giorni precedenti dai dati del flusso del ministero della Salute”. È quanto si legge nell’anticipazione del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, che fornisce i dati della settimana fino al 14 ottobre.

“Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero – spiega il report Iss – è in diminuzione, a 0,83. Altrettanto per il tasso di occupazione in terapia intensiva, in calo al 3,8%“. Per quanto riguarda lo scenario di rischio, il report parla di “rischio moderato per 3 Regioni/Province autonome, ovvero Marche, Molise e Valle d’Aosta. Le restanti risultano classificate a rischio basso. Mentre due Regioni/PPPAA riportano – aggiunge l’Istituto superiorie di sanità un’allerta di resilienza”.

Rispetto alle catene di trasmissione, il monitoraggio segnala anche che “è in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (4.551 vs 5093 della settimana precedente)”. Il tracciamento torna centrale: “La percentuale di casi rilevati è in lieve aumento, al 34%, la settimana scorsa al 33. È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, mentre diminuisce la percentuale dei casi diagnosticata attraverso attività di screening, dal 21 al 19%”.