Scuola, Orfini: “Contagi crescono, rinviare concorso”

ROMA – Il governo annulli il concorso per docenti perchè “davvero non ha alcun senso svolgerlo in questa situazione”. Ieri la stessa cosa era stata fatta notare da Matteo Salvini, oggi a chiederlo è il dem Matteo Orfini.

“Il dato dei contagi cresce ogni giorno. Giustamente il governo sta assumendo iniziative importanti per limitare i rischi e scongiurare un nuovo lockdown. In queste condizioni una riflessione sul concorso per i precari della scuola dovrebbe essere d’obbligo”, scrive in una nota Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico.

“Davvero non ha alcun senso svolgerlo in questa situazione– prosegue Orfini-. Quando scegliemmo di rinviarlo fu esattamente perché eravamo in piena pandemia. Ora che il virus è tornato a circolare come si può far finta di niente? Il governo ascolti il mondo della scuola e rinvii questa follia”.