Coronavirus, Sala: “Nessuna restrizione radicale a Milano, per ora”

MILANO – “Nessuna restrizione radicale per il momento, ma a Milano e in Lombardia dobbiamo fare qualcosa in piu’“. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala all’uscita dal vertice in Prefettura al quale, oltre al prefetto Renato Saccone, hanno partecipato il virologo Fabrizio Pregliasco e il capo delle terapie intensive di Regione Lombardia Antonio Pesenti.