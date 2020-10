Azzolina: “La scuola è sicura e non chiuderà, basta metterla in discussione”

ROMA – “Io mi chiedo perché la scuola deve essere sempre il primo elemento sacrificabile nei ragionamenti che sento in queste ore. È sintomatico dell’idea di Paese. La scuola è in credito con il Paese“. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista pubblicata oggi sul Foglio.

La ministra ha anche precisato che “la scuola è sicura e non chiuderà: niente lockdown degli studenti”. E sul concorso ha aggiunto che si va avanti: “Si farà”, ha ribadito.

