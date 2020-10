Roma, Bernaudo: “Calenda con il Pd? Non libererebbe la città dal ‘sistema’”

ROMA – “Calenda vuole fare il sindaco col Pd? Sai che novità!”. Lo dichiara il candidato sindaco di Roma, Andrea Bernaudo, alla guida di Liberisti italiani.

“Hanno governato la Capitale per vent’anni anni degli ultimi trenta. A parte il suo nome, i cento nomi che ha dietro sono sempre gli stessi, e li conosciamo benissimo. Giusto che ritorni nella sua vera casa, quella che lo ha eletto, la casa della sinistra e dello statalismo, che non è certo la casa dei liberali. Ma per Roma non cambierebbe nulla”, prosegue Bernaudo, che presenta alle elezioni romane una lista liberale, liberista e libertaria per cui ha già messo insieme nomi importanti.

“Il Pd è il partito del ‘sistema-Roma’, quello che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, ma i romani vogliono voltare pagina. Nei prossimi giorni- continua Bernaudo- pubblicheremo i primi punti del nostro programma con 3 direttrici: libertà, bellezza e ricchezza. ‘Liberiamo Roma’ dal sistema di potere che la soffoca, per farlo serve un’iniziativa liberale senza precedenti. Perché i romani- conclude Bernaudo- dovrebbero rassegnarsi al declino e rinunciare a sognare?”.

