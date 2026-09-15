Il rapper Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran per le sue posizioni pro-Pal. Il cantautore: “Decisione presa dal promoter”

ROMA – Non accennano a placarsi le polemiche scoppiate intorno al Loop Tour di Ed Sheeran in America. A scatenarle l’esclusione del rapper Macklemore dalle date che il cantautore sta tenenendo negli Usa. L’artista, previsto in apertura degli show, è stato estromesso in seguito ai commenti espressi sul palco a sostegno della causa palestinese. L’artista, al secolo Benjamin Hammond Haggerty, da tempo si espone sul tema. E, dal MetLife Stadium nel New Jersey, ha ribadito l’importanza di gridare al mondo una semplice frase: “Palestina libera”.

“Una delle ragioni principali per cui ho voluto fare questo tour è stata quella di poter salire su stadi come questo e pronunciare due parole che mi stanno molto, molto a cuore: Palestina libera“, ha detto Macklemore prima di eseguire la sua “Hind’s Hall”, canzone che condanna l’azione israeliana a Gaza, mentre sul grande schermo venivano proiettate immagini della devastazione a Gaza.

Messina Touring Group, l’organizzatore della tappa statunitense del tour di Sheeran,

ha dichiarato a Rolling Stone: “In qualità di promotori del tour statunitense di Ed Sheeran, siamo stati informati dalle location delle prossime date del tour negli Stati Uniti che non permetteranno lo svolgimento di un concerto con Macklemore in scaletta, il che comporterebbe la cancellazione del tour e avrebbe un impatto su centinaia di migliaia di fan. Dopo aver discusso con le parti interessate, Macklemore non si esibirà nelle restanti date di supporto“. Poco prima l’Israeli American Council aveva lanciato una petizione per chiedere l’esclusione del rapper 43enne.

IL POST DI MACKLEMORE

In un post su Instagram, lo stesso Macklemore ha confermato l’esclusione, sottolineando, però, di non essere la vittima in questo caso: “Le vittime sono i palestinesi. Gli uomini, le donne e i bambini che sono stati uccisi, affamati, sfollati e costretti a vivere in mezzo a una violenza inimmaginabile. Più di 20.000 bambini sono stati uccisi solo a Gaza. Le persone vengono uccise oggi e verranno uccise anche domani”.

Legato a Sheeran da un rapporto di amicizia lungo 13 anni, Macklemore ha parlato di “una settimana di conversazioni difficili” con il collega e ha sottolineato come la loro “amicizia non può cambiare la mia responsabilità di dire la verità su cosa è successo”. Nelle slide del suo post, Haggerty punta il dito contro Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots e del Gillette Stadium. Il dirigente ha chiamato Sheeran per comunicargli che “non mi sarebbe stato permesso di esibirmi nel suo stadio”. Inoltre, Kraft – secondo il racconto del rapper – ha mobilitato anche alcuni proprietari di altri stadi per dargli un ultimatum: “Se Macklemore rimane nel tour, non ti sarà permesso di suonare nei nostri stadi”.

“Ed era in una situazione di merda”, ammette l’artista. “La sua tipica posizione apolitica veniva messa in discussione come mai prima d’ora”, aggiunge. Nel lungo messaggio, Macklemore spiega: “Quello che ho detto al MetLife lo ripeto da quasi tre anni sui palchi di tutto il mondo. Quindi perché è un problema adesso? Perché ora condivido il palco con uno dei più grandi artisti del mondo, su alcuni dei palchi più importanti d’America”.

Kraft, in un comunicato condiviso con Nbc News, ha sottolineato che la decisione è stata presa in seguito ai commenti fatti da Macklemore durante i concerti del tour nel New Jersey e “a una più ampia storia di retorica e immagini che riteniamo profondamente offensive e dolorose per la comunità ebraica“.

Nel suo messaggio, però, il rapper parla di strumentalizzazione dell’accusa di antisemitismo: “L’antisemitismo è reale. Ed è proprio per questo che la parola è troppo importante per essere usata come scudo contro le critiche allo stato israeliano. Quando criticare Israele, opporsi al sionismo o dire ‘Palestina libera’ viene confuso con l’odio per il popolo ebraico, non protegge il popolo ebraico. Protegge Israele dalla responsabilità”.

LA RISPOSTA DI ED SHEERAN

Dopo ore di silenzio, Ed Sheeran ha rotto il silenzio sulla questione rimandando la decisione ai promotori. Una scelta arrivata dopo giorni di conversazioni per cercare di trovare una soluzione che fosse comune a tutti. “La decisione di escludere Macklemore è stata dei promoter, non la mia- scrive Sheeran-. Il suo contratto era con i promoter, non come”.

“Non deluderei mai i fan che avevano progetti, né abbandonerei mai la crew del tour e gli altri artisti e musicisti di supporto che contano su di me per lavorare e guadagnarsi da vivere”, prosegue il cantautore. “Ho sempre usato la mia piattaforma e la mia musica per unire le persone di ogni provenienza e cultura e questo non cambierà mai”, scrive ancora. “Chi ha assistito a uno dei miei spettacoli sache si basano su unità, gioia, evasione, amore e sono un luogo dove tutti si sentano benvenuti”, sottolinea Sheeran che sulla questione Israele-Palestina dice: “Ho le mie opinioni personali su questo devastante conflitto. Solo perché scelgo di non parlare pubblicamente, non significa che non le abbia e non significa che non mi importi. Né significa che non sostenga le cause a modo mio”.

“C’è un motivo per cui non uso la mia piattaforma professionale per la politica: il mio pubblico comprende giovani, spesso bambini, di ogni estrazione sociale. Chi viene ai miei spettacoli non si aspetta un forum politico. Rispetto la forza di Macklemore nel difendere a gran voce ciò in cui crede. Tuttavia, c’è spazio per diversi approcci allo stesso obiettivo: la pace”, spiega Sheeran.

COSA C’ENTRA PINK

Nella polemica è finita anche Pink, criticata per aver condiviso un appello per l’esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran. La cantautrice ha, poi, dato le sue spiegazioni su Instagram, affermando di non parlare “per Israele, o per nessun governo”.

“Quello che ho detto a ottobre 2023 è ancora esattamente quello che credo: Hamas è un’organizzazione terroristica. I palestinesi meritano un futuro che onora la loro umanità e le loro aspirazioni. Proteggere la vita innocente viene prima, ovunque, e nessuno dovrebbe mai celebrare la morte di un bambino. Qualsiasi bambino”, ha sottolineato l’artista.