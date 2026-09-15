VIDEO| Egitto-Arabia Saudita: “Garantire la navigazione marittima tra Hormuz e Bab al-Mandeb”

di Vincenzo Giardina e Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – “L’importanza di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione marittima” negli stretti di Hormuz e Bab al-Mandeb è stata evidenziata oggi al Cairo dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud e dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi.

Al centro del loro colloquio l’avanzata delle forze houthi in Yemen, nella regione del Mar Rosso.

Lo stretto di Bab al-Mandeb è attraversato da una rotta marittima strategica sia per l’esportazione del petrolio saudita sia per i flussi commerciali del Canale di Suez.

Stando a una nota diffusa al Cairo dalla presidenza, Al-Sisi ha ribadito il sostegno dell’Egitto all’Arabia Saudita “per proteggere la propria sicurezza e stabilità”.

CROSETTO: RISCHIO CONCRETO PER ECONOMIA DOPO AVANZATA HOUTHI SU BAB-EL-MANDEB

Intanto, dall’Italia, ai microfoni di Sky TG24, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato: “Per l’economia c’è un rischio, probabilmente si rischia di obbligare le navi di nuovo alla circumnavigazione dell’Africa, con danni enormi soprattutto per gli utilizzatori finali. La guerra degli Houthi è una guerra che ci tocca: non è contro di noi, ma tocca i nostri interessi vitali. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa e la Difesa stanno facendo le valutazioni sulla sicurezza dei nostri militari in quella base e nei prossimi giorni verrà presa una decisione al riguardo”.