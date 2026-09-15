Famiglia del bosco, salta l’incontro tra genitori e figli nella nuova casa di Palmoli. I servizi sociali: “Mancavano sicurezza e privacy”

ROMA – Il tanto atteso ricongiungimento della famiglia del bosco nella nuova casa messa a disposizione in comodato d’uso dal Comune di Palmoli non si è svolto. All’ultimo momento, l’incontro sarebbe stato spostato in un altro luogo. A comunicarlo – nel tardo pomeriggio – è stato il sindaco, Giuseppe Masciulli, parlando ai media presenti. I bimbi – a circa 300 giorni dall’allontanamento disposto dal Tribunale dei Minorenni dell’Aquila – avrebbero dovuto trascorrere qualche ora all’interno dell’abitazione insieme ai genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

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Secondo le due assistenti sociali che accompagnavano i piccoli, non ci sarebbero state le condizioni favorevoli. “Queste persone hanno ritenuto che non ci fossero le necessarie condizioni di sicurezza e di privacy. È qualcosa di veramente incredibile”, ha riferito il sindaco Masciulli. La zona, però, come sottolinea il primo cittadino, era stata fatta sgomberare da giornalisti e fotografi.

Famiglia nel bosco, salta incontro nella nuova casa a #Palmoli. Servizi sociali: "Mancano privacy e sicurezza". Il sindaco: "La zona era libera".#Tg1 Gianvito Cafaro pic.twitter.com/gx12MZ4vBQ September 15, 2026

“Ho fatto un report fotografico a testimonianza del fatto che l’area era completamente libera, ma c’è stata questa opposizione dei servizi sociali a svolgere l’incontro. È come se andassero ogni volta alla ricerca del minimo impedimento”, ha aggiunto Masciulli.