Gaffe a Castellana Sicula: il piccolo paese rende omaggio a Boris Giuliano ma diventa ‘politico’

PALERMO – Il Comune di Castellana Sicula, piccolo centro in provincia di Palermo, dedica una strada al poliziotto Boris Giuliano, ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979, ma commette una gaffe: sulla targa della strada Giuliano viene definito “politico”, e invece era il capo della squadra mobile di Palermo.

A raccontare la vicenda è la figlia di Giuliano, Selima Giorgia: “Vedere una strada intitolata a mio padre a Castellana Sicula dovrebbe essere soltanto motivo di orgoglio – dice -. E invece, accanto al suo nome, leggo la definizione ‘politico’. Mio padre non era un politico. Era un poliziotto. Un servitore dello Stato, ucciso dalla mafia. Le parole hanno un peso. E lo hanno ancora di più quando vengono incise su una targa destinata a consegnare una persona alla memoria della città – ancora la figlia di Boris Giuliano -. Serve studio, conoscenza e volontà di fare un approfondimento. Non è una questione di titoli, non è contro il ruolo del politico e non è una semplice imprecisione. È una questione di verità e di rispetto. Chi passerà da quella strada negli anni a venire deve sapere chi era quell’uomo e perché il suo nome è lì. A questo servono le targhe- La memoria non può essere approssimativa. La memoria è anche verità – conclude -. Mi auguro che questo errore venga corretto al più presto, restituendo a mio padre la sua storia e la sua identità”.