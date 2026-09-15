martedì 15 Settembre 2026

Gaffe a Castellana Sicula: il piccolo paese rende omaggio a Boris Giuliano ma diventa ‘politico’

L'errore su una targa che indica una strada della cittadina in provincia di Palermo. La richiesta della figlia del poliziotto ucciso dalla mafia

di Salvo CataldoData pubblicazione: 15-9-2026 ore 18:33Ultimo aggiornamento: 15-9-2026 ore 18:33

PALERMO – Il Comune di Castellana Sicula, piccolo centro in provincia di Palermo, dedica una strada al poliziotto Boris Giuliano, ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979, ma commette una gaffe: sulla targa della strada Giuliano viene definito “politico”, e invece era il capo della squadra mobile di Palermo.

A raccontare la vicenda è la figlia di Giuliano, Selima Giorgia: “Vedere una strada intitolata a mio padre a Castellana Sicula dovrebbe essere soltanto motivo di orgoglio – dice -. E invece, accanto al suo nome, leggo la definizione ‘politico’. Mio padre non era un politico. Era un poliziotto. Un servitore dello Stato, ucciso dalla mafia. Le parole hanno un peso. E lo hanno ancora di più quando vengono incise su una targa destinata a consegnare una persona alla memoria della città – ancora la figlia di Boris Giuliano -. Serve studio, conoscenza e volontà di fare un approfondimento. Non è una questione di titoli, non è contro il ruolo del politico e non è una semplice imprecisione. È una questione di verità e di rispetto. Chi passerà da quella strada negli anni a venire deve sapere chi era quell’uomo e perché il suo nome è lì. A questo servono le targhe- La memoria non può essere approssimativa. La memoria è anche verità – conclude -. Mi auguro che questo errore venga corretto al più presto, restituendo a mio padre la sua storia e la sua identità”.

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