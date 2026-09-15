martedì 15 Settembre 2026

L’Antitrust avvia l’istruttoria per valutare l’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps

Il procedimento è volto a verificare i possibili effetti sulle dinamiche concorrenziali

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 15-9-2026 ore 18:35Ultimo aggiornamento: 15-9-2026 ore 18:35

ROMA – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato lunedì 14 settembre ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 6, della legge n. 287/1990, in relazione all’operazione di concentrazione con cui Intesa Sanpaolo intende acquisire il controllo esclusivo di Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite un’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa l’8 giugno scorso.

Considerata la rilevanza degli operatori coinvolti nella concentrazione e l’ampiezza degli ambiti competitivi interessati, l’istruttoria dell’Antitrust è volta a verificare i possibili effetti sulle dinamiche concorrenziali in diversi e numerosi mercati bancari e assicurativi, su base sia locale che nazionale.

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