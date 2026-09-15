Uova ritirate per salmonella: attenzione a 4 diverse confezioni, l’alert del Ministero della Salute

ROMA – Confezioni di uova ritirate dagli scaffali per “potenziale presenza di salmonella sul guscio”. Alla pagina on line su avvisi e richiami di prodotti alimentari del Ministero della Salute sono stati pubblicati quattro comunicazioni diverse relative a quattro diversi brand di uova ritirate simultaneamente dal commercio per la potenziale presenza di salmonella. Si tratta di prodotti provenienti dalla stessa azienda, la società Agricola Fiorin, con sede a Codigoro, in provincia di Ferrara. A darne l’annuncio sono una serie di richiami, datati 10 settembre, pubblicati nella giornata di lunedì 14 settembre sul sito del Ministero della Salute.

QUALI SONO LE UOVA INTERESSATE, COME RICONOSCERLE

I richiami riguardano le uova inserite nelle confezioni a marchio Selex, Fattorie Natura e Despar. In dettaglio: quelle di categoria A medie commercializzate Selex, sia in confezione da 6 che in confezione da 10, le uova di categoria A di vario calibro commercializzate da Coop, in confezioni da 6, per il marchio Fattorie Natura, le uova di categoria A commercializzate da Despar in confezioni da 4. Il lotto da controllare è H 10813 e la data di scadenza indicata è il 27 settembre 2026.

LE RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO

Le confezioni “a rischio microbiologico” sono state già ritirate dai punti vendita. Comunque “Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita”: è la precauzione che viene però rivolta dal Ministero della Salute ai consumatori che avessero già comprato alcune delle confezioni di uova a potenziale rischio di presenza di salmonella. Riportando le confezioni del lotto da non consumare infine si otterrà il completo rimborso.