Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 15 settembre 2026

LEGGE ELETTORALE. OK DAL SENATO, LA RIFORMA TORNA ALLA CAMERA

L’aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale. Il testo, modificato, torna in terza lettura alla Camera dove è già calendarizzato per la discussione generale il 28 settembre. Centrodestra compatto nel voto finale, nonostante alcune fibrillazioni poi ricomposte sugli emendamenti sulle preferenze pure, tutti respinti. Cartelli “no alla legge truffa” dai banchi delle opposizioni. Tra le novità nel passaggio a Palazzo Madama l’introduzione delle preferenze con capilista bloccati; la cancellazione della norma ‘anti-cespugli’ e l’aumento delle firme, almeno 6 mila a collegio, necessarie alla presentazione delle liste per i nuovi partiti.

BONINO. FUNERALI DI STATO IN CAMPIDOGLIO CON MATTARELLA E MELONI

L’ultimo saluto a Emma Bonino. In Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale ed ex ministra, scomparsa a 78 anni venerdì. Presenti le massime cariche dello Stato: dal capo dello Stato Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, insieme a esponenti di tutti gli schieramenti. A ricordare il suo rigore e il legame profondo con le battaglie di una vita è stata la storica assistente, Carla Taibi. Sono poi intervenuti Romano Prodi e Enrico Letta per il quale “Emma appartiene ai giovani di oggi”.

PROROGATO DI 15 GIORNI IL BLOCCO DI SCHENGEN CON LA SPAGNA

L’Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto altre due settimane di controlli “alle frontiere aeree e marittime con la Spagna”. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi questa mattina. Permangono infatti “elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche”.

CONTE LANCIA NOVA: “DIAMO FORMA ALL’ITALIA CHE VOGLIAMO”

Giuseppe Conte lancia “Nova”, la grande assemblea del Movimento 5 Stelle in programma a Milano il 19 e 20 settembre al World Join Center. Due giornate di confronto per definire la nuova agenda del Movimento, che si chiuderanno con la votazione delle proposte da parte degli iscritti. Tra gli ospiti internazionali annunciati spiccano gli economisti Jeffrey Sachs e Yanis Varoufakis, oltre alla relatrice Onu Francesca Albanese. “Diamo forma all’Italia che vogliamo”, ha detto Conte presentando l’evento.