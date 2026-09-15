ROMA – Grande Fratello Vip ai nastri di partenza. La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 inizia in anticipo sulla data di partenza ufficiale con l’Open House, una speciale anteprima che vedrà 4 concorrenti varcare le porte della casa già oggi. Il reality torna, infatti, in prima serata giovedì 17 e sabato 19 settembre. La prossima settimana, invece, gli appuntamenti da segnare in calendario sono lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Al fianco di Blasi – fresca di nozze con Bastian Muller-, in uno studio completamente rinnovato, nel ruolo di opinioniste, sono confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

L’OPEN HOUSE

Al centro del racconto del reality – prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) – ci saranno i 18 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. A inaugurare la casa saranno: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. L’ingresso, a partire dalle 18, sarà visibile sul sito del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity.

Ai 4 concorrenti si uniranno poi: Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

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