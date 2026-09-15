martedì 15 Settembre 2026

GF Vip al via: la casa apre le porte ai primi 4 concorrenti con l’Open House. Ecco dove seguirlo in diretta

Oggi l'anteprima, poi il reality torna in prima serata giovedì 17 e sabato 19 settembre

Data pubblicazione: 15-9-2026 ore 17:57Ultimo aggiornamento: 15-9-2026 ore 18:03

ROMA – Grande Fratello Vip ai nastri di partenza. La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 inizia in anticipo sulla data di partenza ufficiale con l’Open House, una speciale anteprima che vedrà 4 concorrenti varcare le porte della casa già oggi. Il reality torna, infatti, in prima serata giovedì 17 e sabato 19 settembre. La prossima settimana, invece, gli appuntamenti da segnare in calendario sono lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Al fianco di Blasi – fresca di nozze con Bastian Muller-, in uno studio completamente rinnovato, nel ruolo di opinioniste, sono confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

L’OPEN HOUSE

Al centro del racconto del reality – prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) – ci saranno i 18 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. A inaugurare la casa saranno:  Carmen Di PietroJonathan KashanianPiera Meloni e Alessandro Varsi. L’ingresso, a partire dalle 18, sarà visibile sul sito del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity.

Ai 4 concorrenti si uniranno poi: Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

Foto dal profilo Instagram Qui Mediaset
 
 

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