Harry e Meghan cambiano scuola ai figli per ragioni di sicurezza

ROMA – Dopo i primi due giorni di scuola, Harry e Meghan hanno deciso di cambiare scuola ai figli Archie e Lilibet, di sette e cinque anni. Motivo? Un problema di sicurezza legato al tragitto necessario per arrivare a scuola, troppo trafficato e rischioso per garantire la sicurezza del principe e della sua famiglia. Tant’è che nei giorni scorsi il convoglio di veicoli su cui viaggiava la famiglia a un certo punto è stato anche bloccato per un certo lasso di tempo. I dettagli esatti di queste criticità non sono noti, ma di fatto questa situazione ha spinto la famiglia a cambiare scuola, pur rendendo dichiarazioni pubbliche per sottolineare che la scelta non dipendeva in alcun modo dalla scuola. Il principe e la duchessa hanno ringraziato “insegnanti e personale per l’amore, la cura e l’impegno dimostrati”, e precisato che la scelta “non deve essere interpretata come un giudizio negativo sulla scuola o sulle eccezionali cure che i bambini vi hanno ricevuto”.

LA SICUREZZA DELLA COPPIA: TORNERANNO SOTTO SCORTA?

Quando nel 2020 Harry e Meghan hanno lasciato la Gran Bretagna in forte polemica con la famiglia reale, hanno al contempo hanno rinunciato allo status di membri senior della famiglia reale e quindi anche alle tutele legate all’esserne parte. Ora, però, dopo sei anni passati in America, sono tornati a vivere nel Regno Unito. E se fino ad ora la loro sicurezza era garantito da un servizio di guardie privato, proprio in questi giorni si starebbe riaprendo il ‘caso’ della tutela da parte della monarchia. E Harry potrebbe avanzato una richiesta a Carlo proprio in questo senso per avere una tutela sé e per i suoi figli. E il governo britannico avrebbe dato il via libera alla revisione da parte del Ravec, il comitato preposto a valutare la sicurezza dei reali e delle figure pubbliche, del provvedimento di diniego della scorta di polizia al principe Harry e alla sua famiglia dopo il ritorno dagli Usa al Regno Unito. Quindi potrebbero presto arrivare novità e forse il principe e la duchessa potrebbe riavere la scorta da parte della monarchia.

(Photo Credit: sussex_harry_meghan / Instagram)