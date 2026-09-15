Disabilità, Fiaba Ets: “Peba solo in 1200 comuni, servono spazi realmente fruibili”

ROMA – “Su 7.894 Comuni esistenti in Italia, solo 1.200 hanno ‘probabilmente’ adottato o fatto sì che ci fosse un Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche). Sono ancora troppo pochi. E allora la domanda da porsi è: Cosa vogliamo fare?”. A dirlo è Stefano Maiandi, presidente nazionale di Fiaba Ets, in occasione della presentazione della 24esima edizione della ‘Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche – Fiaba Day’, in programma il 4 ottobre a Roma, che si è svolta questa mattina presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Un’Italia senza barriere è un Paese che accoglie”, sottolinea ancora Maiandi. Ed è a partire da questa riflessione che nasce ‘Oltre ogni ostacolo. Terra e Mare per tutti – dal cuore delle città alle onde del mare’, la campagna di sensibilizzazione che Fiaba Ets promuove per il 2026, con cui rinnova il proprio impegno per spazi e servizi realmente fruibili da tutti, per un paese in cui muoversi, vivere e partecipare sia un diritto garantito, in ogni luogo e in ogni momento.

PROTOCOLLI D’INTESA CON PARTNER STRATEGICI

La campagna 2026 guarda ai centri urbani e ai litorali come a un unico, grande spazio di vita collettiva: strade, piazze, stazioni, aeroporti, uffici, condomini, spiagge e servizi. Si tratta di ambienti diversi, ma uniti dalla medesima missione: essere aperti, inclusivi e pienamente fruibili da ciascun cittadino. “Al fine di dare concreta attuazione a questa fondamentale opera di sensibilizzazione- spiega Maiandi– Fiaba Ets ha sottoscritto importanti protocolli d’intesa con partner strategici del territorio e del settore come Anci Lazio, Anci Campania, il Garante delle disabilità della Regione Campania e Federbalneari Italia (per le specifiche tematiche relative alle strutture turistico-balneari). Queste sinergie- continua- sono strettamente volte a individuare soluzioni pratiche e fattibili per l’inclusione di ogni persona, partendo da un’attenta e rigorosa analisi preliminare dei bisogni concreti delle persone e dei contesti territoriali”.

LA APP PER RACCOGLIERE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni dei cittadini e le verifiche sul campo indirizzano le priorità di intervento. Accordi con Enti locali, gestori, imprese ed Ets garantiscono standard condivisi e manutenzioni programmate. Queste le direttrici su cui si sta muovendo il lavoro di Fiaba Ets. “Per raccogliere le segnalazioni delle persone- continua Maiandi- abbiamo sviluppato un’app (civilApp che si chiama https://romaccessibile.com/ui/), attraverso un nostro partner tecnologico, che dà possibilità agli utenti di valutare la congruità degli spazi cittadini, segnalandone la conformità o meno. E’ uno strumento importante anche per sollecitare poi l’intervento delle istituzioni: costruiamo dal basso per portare verso l’alto”.

L’ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE

“L’accessibilità universale è un tema fondamentale che coinvolge tutti– ha sottolineato nel corso della conferenza il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli– è un processo di civiltà verso il miglioramento del paese. Le istituzioni hanno sicuramente un ruolo ma c’è anche una responsabilità da parte dei privati: non si può progettare qualcosa di nuovo senza tener conto dell’accessibilità”. In questo contesto “il Fiaba Day– ha detto ancora Locatelli- è un evento straordinario per ricordare a tutti che il tema delle barriere architettoniche e dell’accessibilità universale non è secondario ma fondamentale anche per garantire diritti come quello al lavoro, alla formazione, al tempo ricreativo e abitativo di ogni persona. E poi va di pari passo con l’idea che stiamo portando avanti con la riforma della disabilità, ossia passare da una visione basata sul mero assistenzialismo a una visione che guardi alla valorizzazione delle persone. Per farlo però dobbiamo garantire a tutti di poter essere pienamente cittadini. Bisogna lavorare insieme, a trecentosessanta gradi, istituzioni, terzo settore e mondo privato, non solo per abbattere le barriere architettoniche ma anche quelle culturali, sensoriali, burocratiche/amministrative”.

Il Fiaba Day, che si tiene ogni anno la prima domenica di ottobre, è l’evento dedicato all’accessibilità organizzato annualmente da Fiaba Ets, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stata istituita nel 2023 con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta dell’evento che più rappresenta il valore, la missione e la forza dell’Associazione. “In occasione dell’evento, in programma il 4 ottobre a piazza Colonna dalle 10 alle 19, Palazzo Chigi aprirà le porte ai visitatori con disabilità e ai loro accompagnatori per partecipare a visite guidate su prenotazione“, ha ricordato infine Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.