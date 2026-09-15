Tale e Quale Show torna su Rai1: il cast, la nuova giuria e il cambio di messa in onda. Tutte le novità

Foto: Iwan Palombi per Ufficio Stampa Rai

ROMA – Torna ‘Tale e Quale Show’, ma non sarà più… tale e quale. Almeno nel giorno. La sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti cambia infatti collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. L’appuntamento è dal 23 settembre, sempre in prima serata su Rai1, per nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Mercoledì sera non prendete impegni! 🎤 #taleequaleshow da mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai1 e RaiPlay! pic.twitter.com/YnbPb285GZ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 13, 2026

NOVITÀ IN GIURIA

A giudicare le esibizioni saranno le ‘novità’ Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Cristiano Malgioglio. Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Accanto a loro, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana, chiamato a entrare nel gioco e a stilare la propria classifica. Tra commenti, voti, battute e sorprese, la giuria sarà uno dei motori dello show e accompagnerà i protagonisti lungo tutte le nove serate. Durante la prima puntata, quarto giudice speciale sarà Fabio Fazio. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione del programma.

IL CAST

I protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli: continuerà la serie dei loro duetti impossibili che incanterà il pubblico (saranno considerati come concorrente unico). Esperienze, caratteri e percorsi differenti, ma una sfida uguale per tutti: lasciare per una sera la propria identità e trasformarsi in una grande voce della musica.

Ogni settimana cambieranno volto, voce, movenze, stile e presenza scenica. Trucco, parrucco, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio accompagneranno il lavoro degli artisti fino al momento più atteso: l’ingresso in studio, quando la trasformazione dovrà essere completa.

I protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

IL VOTO DEI TELESPETTATORI

Anche in questa edizione i telespettatori avranno un ruolo nella competizione. Attraverso i social RAI (su Instagram, Facebook, X e TikTok) potranno esprimere le proprie preferenze e contribuire alla classifica. Le tre esibizioni più apprezzate assegneranno ai rispettivi concorrenti 5, 3 e 1 punto, che si aggiungeranno alle valutazioni della giuria. Il pubblico da casa diventerà così parte dello spettacolo, con la possibilità di premiare gli Artisti e le performance più amate e incidere sull’andamento della gara.

Il cuore del programma resta la preparazione degli artisti, tra prove di canto, recitazione e imitazione, senza dimenticare trucco e costumi. A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

IL PREMIO FINALE DEVOLUTO AD AIRC

Al termine di ciascuna serata sarà decretato un vincitore di puntata, mentre nella finalissima l’artista che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto nel corso dell’edizione sarà proclamato ‘Campione di Tale e Quale Show 16’. Il premio del vincitore sarà devoluto (come da tradizione) all’AIRC.