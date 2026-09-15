Dalla scuola alla vita adulta: a Roma un seminario per costruire nuovi percorsi di autonomia

ROMA – Giovedì 24 settembre, alle ore 9.30, il Nuovo Cinema Aquila di via L’Aquila 66/74 ospita il seminario “Dalla scuola alla vita adulta: sviluppare competenze, promuovere autonomia, costruire futuro”, promosso dall’Associazione La Maison. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa chiude il percorso avviato grazie al progetto Periferie Inclusive, promosso dal Comune di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute, e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità. Il progetto è volto a migliorare la condizione e la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunità di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di chi si trova in condizione o a rischio di isolamento e fragilità sociale.

Il seminario nasce dall’esperienza maturata da La Maison in anni di attività a fianco di giovani con disabilità e delle loro famiglie, e dai risultati emersi nell’ambito del progetto Periferie Inclusive. Al centro dell’incontro una domanda che riguarda da vicino molte famiglie: cosa succede quando la scuola finisce? La conclusione del percorso scolastico lascia spesso ragazzi e famiglie di fronte a possibilità limitate, sospese tra l’inserimento nei centri diurni e l’accesso al mondo del lavoro, senza percorsi intermedi capaci di accompagnare gradualmente la persona verso la vita adulta.

Da questa esperienza nasce l’esigenza di guardare oltre la scuola, per riflettere insieme sulla costruzione di percorsi che sviluppino autonomie personali, competenze relazionali, abilità operative e consapevolezza di sé. Il seminario si rivolge a scuola, servizi sociali e sanitari, terzo settore, cooperative sociali e famiglie, e si propone come spazio di confronto e approfondimento su nuovi modelli di accompagnamento e sulle opportunità che si possono costruire nel passaggio dalla scuola alla vita adulta.

“Con questo seminario vogliamo restituire alla comunità il valore di un percorso costruito in anni di lavoro accanto ai ragazzi e alle loro famiglie,” dichiara Orizia Bruganelli, presidente dell’Associazione La Maison. “Il tema di cosa accade dopo la scuola riguarda tante famiglie che si trovano spesso sole di fronte a scelte importanti. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni di attività e aprire, insieme alle istituzioni e al territorio, una riflessione condivisa su come costruire percorsi realmente capaci di accompagnare le ragazze e i ragazzi verso l’autonomia.”

“Il progetto Periferie Inclusive ci ha permesso di lavorare ogni giorno sullo sviluppo di competenze concrete: relazionali, operative, di consapevolezza di sé,” aggiunge Chiara Palmacci, responsabile delle attività dell’Associazione La Maison. “Sappiamo bene quanto sia importante costruire percorsi intermedi tra la scuola e il mondo del lavoro, capaci di accompagnare gradualmente ogni ragazzo secondo i propri tempi. Con questo incontro vogliamo condividere ciò che abbiamo imparato in questi anni e confrontarci con chi, ogni giorno, lavora accanto a queste ragazze e a questi ragazzi e alle loro famiglie.”