Il caldo lascia l’Italia, arrivano piogge e calo delle temperature

ROMA – Da domani16 settembre, una saccatura nord-atlantica affonda sul Nord Italia portando nubi, piogge e temporali. I fenomeni più intensi riguardano le zone alpine, prealpine e la Pianura Padana centro-orientale, mentre sul resto del Settentrione rovesci più isolati e intermittenti. L’ingresso di aria fresca oceanica favorisce inoltre un primo e marcato calo delle temperature massime, in calo di diversi gradi segnando un deciso raffreddamento del clima. “Nella mattinata di giovedì 17 settembre maltempo esteso alla Toscana, all’alto Lazio, Umbria occidentale e zone interne di Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali, localmente intensi, sulle coste tirreniche, fra Toscana e Lazio, fino all’area della capitale”, spiega Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia.

MALTEMPO E CALO DELLE TEMPERATURE ANCHE AL SUD

Venerdì 18 settembre il maltempo raggiungerà il Sud, portando piogge lungo la fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia. Più riparati i versanti adriatici, mentre il calo delle temperature entro sera si estenderà a tutto il Centro-Sud. Nel weekend l’afflusso di aria oceanica alimenterà una piccola depressione sui mari meridionali, innescando una nuova fase di spiccata instabilità al Centro-Sud. I forti contrasti tra l’aria fresca in arrivo e la superficie marina ancora calda favoriranno temporali anche intensi, concentrati in particolare lungo il basso Tirreno e sulla Sicilia settentrionale. L’ingresso della massa d’aria fresca si estenderà progressivamente a tutta la Penisola, coinvolgendo appieno anche Sardegna e Sicilia. Questa dinamica causerà un ulteriore calo termico generale, spazzando via il clima mite per fare spazio a un contesto atmosferico decisamente più fresco.

WEEKEND SERENO AL NORD

Mentre le regioni del Sud faranno i conti con l’instabilità e nuovi temporali, al Nord nel weekend l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre garantirà una generale stabilità atmosferica e tempo in prevalenza asciutto. Su gran parte del Settentrione prevarrà il bel tempo con cieli da sereni a poco nuvolosi, interrotti soltanto dalla consueta nuvolosità pomeridiana a ridosso dei rilievi. Nonostante l’ampio soleggiamento, le temperature si attesteranno su valori leggermente inferiori alle medie del periodo, regalando un contesto ventilato e senza picchi caldi eccessivi. Il clima risulterà comunque piacevole e ideale per le attività all’aperto, inaugurando una tipica dinamica settembrina destinata a consolidarsi almeno fino all’inizio della prossima settimana.