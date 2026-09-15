martedì 15 Settembre 2026

Palermo, 15enne di Belmonte Mezzagno accoltella un coetaneo: denunciato

La vittima, che si è rivolta alla guardia medica, ha cercato di nascondere ai medici la vera causa delle ferite dicendo di essere caduto in maniera accidentale

di Salvo CataldoData pubblicazione: 15-9-2026 ore 16:40Ultimo aggiornamento: 15-9-2026 ore 16:40

PALERMO – Un 15enne di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, è stato denunciato dai carabinieri perché avrebbe ferito un coetaneo a colpi di arma da taglio.

Il giovane, che ora deve rispondere di lesioni personali aggravate, avrebbe inferto diverse ferite al coetaneo nel corso di uno scontro fisico. La vittima, che si è rivolta alla guardia medica, ha cercato di nascondere ai medici la vera causa delle ferite dicendo di essere caduto in maniera accidentale.

La versione non ha convinto i medici, che hanno segnalato la cosa ai carabinieri. L’indagine ha portato alla luce quanto era accaduto. L’aggressore è stato quindi identificato e denunciato alla procura per i minori del tribunale di Palermo.

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