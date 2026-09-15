martedì 15 Settembre 2026

Schengen, Piantedosi proroga di quindici giorni lo stop con la Spagna

Il Viminale: "Permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 15-9-2026 ore 16:19Ultimo aggiornamento: 15-9-2026 ore 16:19

ROMA – È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Unione. Lo fa sapere il Viminale. Il provvedimento, spiega il ministero, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche.

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