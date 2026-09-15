Rissa sulla nave da crociera, denunciati 13 giovani a Palermo

PALERMO – Tredici giovani sono stati denunciati dalla polizia di frontiera marittima di Palermo per una rissa scoppiata a bordo di una nave da crociera giunta nel capoluogo siciliano. I fatti si sono svolti alcuni giorni fa ma sono stati resi noti soltanto ora dalla polizia, che ha denunciato i 13, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni. La rissa è scoppiata durante la notte, nel tragitto tra Napoli e Palermo. A far scattare l’intervento è stata una segnalazione del personale di bordo, che ha allertato la Polmare di Palermo rispetto ad una violenta colluttazione che ha visto coinvolto il gruppo di ragazzi. L’analisi dei filmati di videosorveglianza della nave ha consentito alla polizia di ricostruire i fatti e di identificare i 13. Protagonisti dello scontro un gruppo di giovani provenienti dal Salento, imbarcatisi a Civitavecchia, ed un secondo drappello di ragazzi siciliani saliti a bordo a Palermo.

La scintilla sarebbe scoccata nei pressi della discoteca della nave per futili motivi, presumibilmente a causa di una battuta rivolta ad una ragazza. Dalle parole si è passati rapidamente alle mani, con tavolini, sedie e suppellettili utilizzati come armi. La rissa si è poi spostata lungo i corridoi e nella zona degli ascensori, dove la situazione è degenerata con calci alla testa su un giovane nonostante questi fosse a terra privo di sensi. La vittima è stata poi ricoverata per accertamenti sanitari che hanno comunque escluso il peggio. I 13 sono stati denunciati per rissa aggravata alla procura di Palermo.