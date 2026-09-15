martedì 15 Settembre 2026

I funerali di Stato di Emma Bonino: presenti Mattarella e Meloni

Sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

di Marta TartariniData pubblicazione: 15-9-2026 ore 12:50Ultimo aggiornamento: 15-9-2026 ore 14:11

ROMA – Iniziano i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice, scomparsa venerdì all’età di 78. Sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la camera ardente allestita in Campidoglio nei giorni scorsi è il momento dell’ultimo saluto istituzionale nella Sala Promototeca. Tanti gli esponenti politici e delle istituzioni che hanno deciso di partecipare.

Ad accoglierli il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme a Benedetto della Vedova e Riccardo Magi. Tra i ministri Marina Calderone, Carlo Nordio, Adolfo Urso. E poi il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera Giorgio Mule’.

Ancora tra gli altri: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Matteo Renzi, Massimo D’Alema, Angelo Bonelli, Enrico Letta, Mario Monti, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni, Laura Boldrini, Renato Brunetta, Maurizio Lupi, Francesco Boccia, Maurizio Gasparri.

Leggi anche

Via libera alla legge elettorale in Senato, la protesta delle opposizioni: “Una legge truffa”. Cosa prevede

di Maria Carmela Fiumanò

Ranucci porta la Rai in tribunale: depositato il ricorso d’urgenza per tornare a Report

di Piero Bonito Oliva

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia