FOTO | A Bologna primo giorno di scuola con protesta: spunta il manichino di Valditara

BOLOGNA – Primo giorno di scuola e prima protesta degli studenti a Bologna. Con tanto di manichino del ministro Giuseppe Valditara appeso alle finestre del liceo Minghetti, proprio accanto all’ingresso dell’istituto. A organizzare la (breve) manifestazione di questa mattina è il collettivo Osa, che ha esposto anche uno striscione davanti al Minghetti con la scritta: “Il futuro non è scritto, conquistiamolo. Respingiamo guerra, razzismo e imperialismo”. La protesta è durata poche decine di minuti, a metà della mattinata. Il prossimo lunedì, 21 settembre, è in programma una prima assemblea pubblica degli studenti.

“L’ondata dello scorso autunno non è dispersa- affermano gli attivisti di Osa al megafono- bisogna organizzarsi, per combattere le politiche del Governo Meloni e per costruire un mondo nuovo, di pace e progresso. L’alternativa esiste”. Il collettivo studentesco accusa la premier Giorgia Meloni e Valditara di essere “nemici degli studenti”, a causa di una crescente “militarizzazione delle scuole”, delle “politiche securitarie” messe in campo e di una “propaganda razzista” ormai diffusa. “La scuola ha perso la sua capacità emancipatoria- sostengono gli attivisti di Osa- punta solo a costruite soldatini pronti a obbedire”.