Incidente a Venezia, trovato anche il corpo di Gabriella

VENEZIA – Trovato anche il corpo di Gabriella nel canale di Venezia: si chiude così la tragedia di Sean Michieli e Gabriella Querino, rimaste vittime di un incidente domenica, quando la loro piccola barca si è scontrata con un battello-taxi nel canale di Tessera, a Venezia. L’impatto è stato molto violento e il taxi era di dimensioni molto più grandi. I due giovani, entrambi 26enni, sono dunque deceduti entrambi dopo questo tragico incidente: Sean era stato ritrovato subito dopo lo scontro, in condizioni gravissime, ed è successivamente morto in ospedale. Nella giornata di ieri erano proseguite le operazioni di ricerca di Gabriella, dispersa nel canale. Si erano sposati da poco.

“La notizia del ritrovamento di Gabriella, dopo la morte di Sean, rende ancora più dolorosa una vicenda che ha sconvolto Venezia e tutto il Veneto”, ha scritto su Facebook il presidente del Veneto, Alberto Stefani. “A nome mio e dei Veneti esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di questi due giovani, e la più sincera vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutte le persone che hanno voluto loro bene. In questo momento di dolore, il nostro pensiero è con loro. Un grazie, ancora una volta, a tutte le donne e gli uomini che si sono impegnati nelle ricerche e nei soccorsi”.

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