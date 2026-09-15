Scuola. Nasce la rete Mindfulness per dirigenti, docenti, Ata, alunni e famiglie

Con l’avvio del nuovo anno scolastico nasce la Rete di scopo italiana delle scuole Mindfulness, aperta all’adesione degli istituti di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è dare alle scuole strumenti concreti per rispondere alle fragilità emotive e relazionali delle nuove generazioni, coinvolgendo insieme dirigenti, docenti, personale Ata, studenti e famiglie. La Rete parte da Roma grazie alla sinergia tra il Municipio I Centro, l’istituto comprensivo ‘Parco della Vittoria’, scuola capofila, e la Federazione italiana Mindfulness, sede del Lazio.

LE SCUOLE DELLA RETE

Ecco gli istituti a Roma: Istituto comprensivo ‘Parco della Vittoria’, scuola capofila, con una scuola primaria e due plessi di scuola secondaria di primo grado, dirigente scolastica Claudia Ghio; Istituto comprensivo ‘Ennio Quirino Visconti’, con tre scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, dirigente scolastica Rossana Piera Guglielmi; Istituto di istruzione superiore ‘Leonardo da Vinci’, liceo delle Scienze Umane a indirizzo economico sociale, dirigente Scolastica Rossana Piera Guglielmi; Liceo classico statale ‘Ennio Quirino Visconti’, liceo classico, dirigente scolastica Rita Pappalardo; Collegio San Giuseppe, Istituto De Merode, con scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, liceo classico e liceo scientifico, direttore Alessandro Cacciotti, preside dei licei Davide Lenti, preside della scuola secondaria di primo grado Federica Fiorelli, coordinatrice della scuola primaria Maria Rosaria Caruso (già al terzo anno di sperimentazione del metodo, con la mindfulness curricolare inserita nel curriculum e nell’educazione civica in ogni ordine e grado, e percorsi dedicati anche alle famiglie); Partecipazione della Fondazione Leonarda Vaccari.

PRIMA ADESIONE ITALIANA IN ESCLUSIVA DALLA REGIONE CALABRIA

Ha aderito anche: Liceo scientifico ‘Fermi’, Polo Tecnico ‘Brutium’ di Cosenza, liceo scientifico con il Polo Tecnico, dirigente scolastica Rosita Paradiso. Altre adesioni sono in corso di formalizzazione.

AL CENTRO GLI STUDENTI: IL PROGRAMMA ‘365 PAROLA D’ORDINE BENESSERE’

Il cuore dell’iniziativa è il programma ‘365 Parola d’ordine benessere’, ideato dalla dottoressa Maria Laura Sadolfo. Pensato per accompagnare la quotidianità degli studenti dai 3 ai 18 anni, offre strumenti pratici per sviluppare consapevolezza emotiva, gestire lo stress e migliorare la qualità delle relazioni, con percorsi dedicati anche a docenti, personale Ata e genitori. Un ringraziamento a Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio Roma I Centro.

UNA RISPOSTA COLLETTIVA ALLA FRAGILITÀ

Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura e alla Scuola del Municipio Roma I Centro: “È fondamentale che la Rete di Scopo continui ad allargarsi e a coinvolgere sempre più scuole, istituzioni e realtà del territorio a livello nazionale, perché la crescente fragilità dei nostri piccoli e giovani richiede una risposta collettiva, preventiva, tempestiva e capace di costruire una comunità educante sempre più forte. Crediamo che oggi la scuola italiana debba mettere al centro tutta la fascia 0-18 anni, offrendo a ciascuno non soltanto le competenze specifiche di ogni fascia di età, ma strumenti concreti per il benessere, la consapevolezza e la qualità delle relazioni. La Rete Mindfulness dimostra come le istituzioni e il mondo scientifico possano unire le forze e sostenersi a vicenda per una crescita vera. Per questo ringrazio la dirigente Ghio della scuola capofila e tutte le dirigenti e i dirigenti scolastici che hanno aderito alla Rete, per il capillare lavoro che già svolgono e per la cura lungimirante e strategica verso ogni singola persona che hanno davanti”.

FOCUS SULLE PERSONE

Maria Laura Sadolfo, ideatrice del progetto e referente della Federazione italiana Mindfulness, sede del Lazio: “All’apertura delle scuole, ogni anno, si mette sempre di più il focus su qualcosa, eppure noi vogliamo mettere il focus sulle persone a trecentosessanta gradi. Il punto fondamentale per ciascuno è una crescita emotiva e mentale integrata. Inserire la mindfulness nel curricolo è quel quid in più che permette la cura del benessere mente-corpo, affinché piccole pratiche quotidiane, interne ed esterne, diventino ponte tra la scuola, le famiglie e gli alunni. Valori, senso, significato, cura, a ciascuno secondo quello di cui ha bisogno, perché siamo ponti e non muri. Partiamo da Roma per raggiungere l’intero Paese con un messaggio chiaro: star bene si deve, star bene si può, star bene comincia oggi“.

LO STUDIO OSSERVAZIONALE CON L’OSPEDALE ISOLA TIBERINA

Accanto al percorso educativo, in linea strategica e di benessere insieme alla Rete, prosegue e si unisce lo studio osservazionale ‘Adhd sense & Focus e plusdotazione’ del Dipartimento di Scienze di Laboratorio dell’ospedale Isola Tiberina, Gemelli Isola. Lo studio è condotto dal direttore di Dipartimento, Mauro Ciro Antonio Rongioletti, dai dirigenti Medici Gennaro Bruno e Fabrizio Papa e da Maria Laura Sadolfo. Lo studio osservazionale è aperto a tutte le famiglie interessate, di Roma e fuori Roma: per informazioni contattare la dottoressa Sadolfo (marialaura.sadolfo@gmail.com).

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il 29 settembre, dalle ore 15 alle ore 17.30, presso il Teatro della Fondazione Leonarda Vaccari a Roma, insieme all’assessore, ai dirigenti, ai genitori e agli alunni che vorranno ascoltare quanto si sta raccontando. Inoltre, le scuole interessate ad aderire alla Rete possono contattare la dirigente scolastica Claudia Ghio all’indirizzo dell’istituto comprensivo ‘Parco della Vittoria’, rmic8gx001@istruzione.it, oppure la dottoressa Maria Laura Sadolfo.