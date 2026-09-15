L’oroscopo di martedì 15 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Saprai fare una scelta decisiva su tutte le questioni più importanti che coinvolgono sia la famiglia che gli affetti. Non porre troppi limiti alle opportunità che ti si presentano…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi ti trovo soddisfatto. Favorite tutte le scelte che portano libertà, e proprio tu potresti decidere di cambiare tutto…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Le cose vanno meglio anche nelle questioni pratiche; oggi c’è solo un lieve fuori forma da contrastare. L’amore tra qualche giorno tornerà ad essere protagonista nella tua vita, ma almeno per ora ci sono distanze…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Un capo non si è dimostrato generoso con te, puoi fare orecchie da mercante, ma la realtà è che alcune situazioni di lavoro non sono andate come avresti voluto.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
E’ facile sentirsi nervosi, scontrosi, persino intolleranti. Vorresti scappare lontano: oggi gli obblighi sono troppi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Un incontro inatteso potrebbe metterti di buon umore. Sei molto sensuale e recuperi una grande energia, intuizioni vincenti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Evita di continuare a discutere di cose inutili, non è facile mantenere la calma con chi pensi stia agendo in maniera errata. L’amore ha bisogno di conferme.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non inasprire le tensioni, soprattutto se ci sono stati conflitti in famiglia. Sembri più nervoso, cura la forma fisica.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
La giornata è utile per il lavoro dove qualcuno potrebbe improvvisamente ottenere qualcosa in più o sentire nuove proposte in arrivo. Amore in recupero: c’è bisogno della tua complicità!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Una situazione che invita alla prudenza, basta una parola di troppo e oggi puoi ritrovarti a discutere, anche non volendo. In amore parla chiaro!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
C’è chi ti rimprovera di dare più tempo al lavoro che all’amore. Questa sera potresti notare un lieve affaticamento in più.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ultimamente hai eliminato alcune amicizie o inutili conoscenze. Attenzione a dove parcheggi i rapporti che avrai con le persone.