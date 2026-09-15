martedì 15 Settembre 2026

Meteo, le previsioni di oggi

Le condizioni meteorologiche da nord a sud del Paese

Data pubblicazione: 15-9-2026 ore 7:37Ultimo aggiornamento: 15-9-2026 ore 7:37

ROMA – L’Anticiclone delle Azzorre garantisce sull’Italia una prevalenza di tempo bello e soleggiato, con temperature tipiche di fine estate prossime ai 30 gradi o poco oltre. Tuttavia, la giornata di oggi vedrà un incremento dell’instabilità concentrato prevalentemente sulle regioni meridionali, come evidenziato dalle rilevazioni di Meteo.it.

LE PREVISIONI PER OGGI, MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

Al mattino si registrerà un po’ di nuvolosità sparsa al Nord, sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con possibili locali piogge su Abruzzo, Molise e Puglia. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sul resto del Paese.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà in generale nuvoloso al Sud, con rovesci e temporali sparsi su Puglia, Basilicata, Calabria, oltre alle zone interne e sud-orientali della Sicilia. Nel resto d’Italia confermata la prevalenza di bel tempo, con soltanto qualche nube innocua a ridosso dei rilievi e in Piemonte.

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