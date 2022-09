Putin incontra Xi Jinping e lo ringrazia: “La posizione cinese è equilibrata”

ROMA – Un ringraziamento al presidente cinese Xi Jinping per la sua “posizione equilibrata” sull’Ucraina è stato espresso dal capo di Stato russo Vladimir Putin durante il primo incontro tra i due dirigenti dopo l’avvio dell’offensiva di Mosca del 24 febbraio. Il colloquio si è tenuto a Samarcanda, in Uzbekistan, in occasione di un vertice dell’Organizzazione di Shanghai per la cooperazione, un organismo regionale nato circa 20 anni fa.



Durante l’incontro Putin ha condannato i “tentativi di creare un mondo unipolare”. Un riferimento, questo, al sostegno all’Ucraina offerto dagli Stati Uniti sul piano politico e militare. Xi ha detto che la Cina vuole con la Russia una collaborazione tra “grandi potenze”. Dell’Organizzazione di Shaghai per la cooperazione fanno parte Cina, India, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Hanno status di Paesi osservatori Mongolia, Afghanistan, Bielorussia, Iran e Pakistan. Sullo sfondo a Samarcanda il tema di Taiwan, l’ex Formosa, considerata da Pechino una provincia ribelle e non uno Stato sovrano e ora al centro di rinnovate tensioni tra Cina e Stati Uniti.

