Federer si ritira, la vera “esperienza religiosa” è dirgli addio

Era questo il momento per tirare fuori David Foster Wallace. Prima no, quello è stato un abuso per troppi anni, passati a rincorrere due feticci da conversazione a cena con amici che fingevano, come tutti, di aver letto Infinite Jest: Federer e DFW nella stessa frase, game set match. Dal 2006 bisognava avere la pazienza di aspettare, plastificare quelle pagine del New York Times e ricacciarle oggi, come il vino buono. Oggi, il giorno in cui Roger Federer annuncia il ritiro dal tennis dei pro, e si lascia immaginare a fare il doppietto della domenica come un pensionato miliardario qualunque. Perché ovviamente dentro quelle pagine, come in tutte le religioni che si rispettino, c’era già l’omelia della fine. “L’esperienza religiosa” al suo compimento, senza inutili svenevolezze, resurrezioni presupposte, marce indietro tipo Tom Brady.

E dunque, eccole le parole giuste:

“Ci sono molte cose negative rispetto al fatto di avere un corpo. Se questo non è così ovvio per chiunque da non richiedere alcun esempio, possiamo menzionare velocemente dolori, piaghe, odori, nausea, vecchiaia, gravità sepsi, goffaggine, malattia, limiti – ogni minimo scisma tra la nostra volontà fisica e le nostre attuali possibilità. C’è davvero chi dubita che abbiamo bisogno di aiuto per essere riconciliati? Devo proprio dirlo? In fin dei conti è il nostro corpo che muore”.

Roger Federer aveva provato a suggerirci il suo addio con delicatezza un’infinità di volte. Senza brutalità. Magnanimo, dà anche l’occasione ai suoi accoliti di recarsi in processione alla Laver Cup, dove si esibirà per l’ultima volta per un rito solenne che i meno romantici avevano messo in agenda da un bel po’. E chiude così, sorridendo del tormento inflitto alla sua chiesa, noi che malsopportavamo di saperlo nell’agonia della riabilitazione. Manco fosse un mortale, Federer, con un ginocchio in avaria. Sviliti all’idea di vederlo invecchiare. Noi sì, canuti e con la panza. Ma lui no, quello nemmeno sudava.

Federer è un -ismo in carne ed eleganza, ben oltre il tennis da un po’ di stagioni. Era mutato, fisicamente e tecnicamente, come un prodigio. Rinnovandosi, anzi… elevandosi. Consapevole, e molto, di aver lasciato negli occhi della gente tennis e bellezza per un paio di generazioni abbondanti. Siamo noi adesso a fossilizzarci immaturi sull’ingiustizia del tempo che passa e ci strappa le virtù, pure quando ce le siamo godute di sponda.

Effettivamente (grazie DFW) è religioso il velo che ha lasciato cadere sullo sguardo altrui, anche adesso che depone la racchetta chissà dove (al chiodo mai, ve l’immaginate Mirka che cazziatoni?). E’ insidioso il rapporto che s’è creato – pur nel riconoscimento dell’agonismo di avversari a loro volta epici – tra il monumento Roger e i suoi adepti (tifosi no. Per Federer non si tifa: troppo volgare).

Ad un certo punto della storia Djokovic e Nadal avevano compiuto il sorpasso, non solo statistico, sul campo dell’agonismo. Il Federer da noi percepito s’era lasciato andare, trasportato dalla sua stessa evidente superiorità. Non sportiva, più che altro ontologica. E’ lo stesso che adesso sarà adeguatamente celebrato, nell’immediato e per gli anni a venire, come manifestazione in terra del concetto di “migliore”. Senza troppe spiegazioni. Un assunto, un paradigma.

Nei numeri che non ci ha mai rinfacciato – noblesse oblige – restano registrati 20 Slam (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, e un Roland Garros), 103 titoli Atp, 237 settimane consecutive da numero 1 al mondo, 1.251 partite vinte su 1.526 giocate, 130.667.339 di euro in premi accumulati dal 1998. E un paio di meravigliose steccate accolte come un Gronchi rosa.

Ha sorvolato l’epoca in cui gli scambi da 30 tiri erano uno scorno noiosissimo, e quella dei rally da 30 colpi osannati dal pubblico eccitato. Ha sconfitto in 24 anni giocatori d’ogni tipo, molti felicissimi d’essersi costruiti un ricordo da raccontare ai nipotini. Ha dato la mano sul net a centinaia di avversari d’ogni età, e alla fine avrebbe potuto tendere la mano come un Papa per farsela baciare. In pochi avrebbero avuto da ridire.

Il fragore del ritiro di Federer, pur scontato e inevitabile, sta tutto nella nostra fatica ad accettare che quella bellezza tanto idealizzata ha limiti temporali. Che finisce. Lui se la ride – ha detto ultimamente che non ha bisogno del tennis per essere felice – ma oggi è il giorno dell’esposizione ad un lutto. “In fin dei conti è il nostro corpo” che non muore, ma smette di giocare. Foster Wallace lo sapeva dal 2006, non inventiamo niente.

