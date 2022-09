E’ morto l’arcivescovo di Cosenza, mons. Francesco Nolè

Calabria – E’ morto a Roma l’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, Mons. Francesco Nolè. Era ricoverato da tempo al policlinico Gemelli. A darne l’ufficialità è stata la Curia di Cosenza con un messaggio nel quale ha scritto: “Dopo alcuni giorni di intensa sofferenza offerta con grande lucidità per la sua sposa di Cosenza-Bisignano e per l’intera Chiesa all’età di 74 anni l’Arcivescovo metropolita bruzio si è addormentato nel Signore. L’intera Chiesa cosentina si unisce in preghiera per l’anima benedetta del suo amato padre e pastore ed invoca con fede il premio dei giusti al Signore della vita. La Vergine addolorata presso il suo figlio consoli la nostra Chiesa particolare, la sua famiglia e la sua mamma”.

PRESIDENTE REGIONE CALABRIA, OCCHIUTO: “ADDOLORATO PER LA SUA SCOMPARSA”

“Sono addolorato per la notizia della scomparsa dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Francesco Nolè, deceduto a Roma dopo aver combattuto per mesi contro una grave malattia. La Chiesa perde un teologo raffinato, un pastore in permanente servizio dei più deboli, un grande uomo di fede. La Calabria e la città metropolitana di Cosenza-Bisignano in particolare perdono una guida spirituale illuminata, saggia e preziosa. Il sentito cordoglio da parte della giunta regionale”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

PRESIDENTE REGIONE BASILICATA, BARDI: “TESTIMONE AUTENTICO DEL VANGELO”

“Esprimo il mio personale cordoglio e quello del governo regionale per la scomparsa dell’arcivescovo Francesco Nolè, sacerdote potentino che ha incarnato i valori cristiani con umiltà e devozione. È stato un testimone autentico del Vangelo, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, già alla guida della diocesi di Tursi-Lagonegro dove lo ricordano tutti soprattutto per il suo impegno in favore dei più umili e dei giovani. Monsignor Nolè lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità lucana”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

