Guardia reale sviene davanti al feretro della regina Elisabetta

ROMA – Una guardia reale è svenuta davanti al feretro della regina Elisabetta, nel palazzo di Westminster Hall, dove da ieri è esposto 24 ore su 24, per dare la possibilità ai britannici di dire addio all’amata sovrana. Nel video, diventato virale sui social, si vede l’uomo barcollare per qualche secondo per poi cadere a terra all’improvviso, mentre la guardia che gli è a fianco accenna per un istante un gesto di aiuto, per poi riprendere immediatamente la propria posizione.

La guardia reale sviene mentre è in servizio presso la bara di #ElisabettaII. La bara con il corpo della defunta #regina è custodita h24 e il servizio dura 6 ore. Pesante!🇬🇧😨 #ElizabethII #QueenElisabeth pic.twitter.com/VhYjnz161I — Barbara Catania (@Halexyt) September 15, 2022

