Federer annuncia il ritiro dal tennis: “È ora di dire basta”

ROMA – La leggenda del tennis Roger Federer annuncia il ritiro. Il campionissimo svizzero, 41 anni, lo ha annunciato con una lettera postata sul suo account Instagram. “La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo, il mio corpo mi manda chiari messaggi ed è tempo di smettere”.

Nel corso della sua carriera King Roger ha vinto 20 tornei dello Slam, “in oltre 1.500 partite”, come ha ricordato lo stesso Federer. La leggenda del tennis ha spiegato che “gli ultimi tre anni mi hanno presentato delle sfide sotto forma di infortuni e operazioni e ho lavorato tanto per ritornare a una forma completamente competitiva”.

“Ho 41 anni e ho giocato più di 1.500 partite in 24 anni – ha sottolineato lo svizzero – Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto io potessi immaginare, ma ora è arrivato il momento di dire basta e terminare al mia carriera da professionista. Giocherò ancora in futuro, ma non a uno Slam e non in un torneo del circuito. È stata una decisione agrodolce, mi mancherà tutto quello che il circuito mi ha dato in questi anni”.

WIMBLEDON: “CI MANCHERÀ LA TUA GRAZIA”

“Roger, da dove cominciamo? È stato un privilegio partecipare alla tua carriera, vedendoti diventare campione nel vero senso della parola. Ci mancherà tanto la tua grazia sui nostri campi, ma tutti dobbiamo dirti grazie, per i ricordi e la gioia che hai dato a molti”. Sono le parole scritte sui social dal torneo di Wimbledon, dopo l’annuncio del ritiro dalle competizioni di Roger Federer.

BACH: “GENTILUOMO E VERO CAMPIONE OLIMPICO”

“Roger Federer è un gentiluomo dentro e fuori dal campo, e un vero campione olimpico. Congratulazioni Roger per la tua eccezionale carriera, buona fortuna per il futuro. Spero che le nostre strade si incrocino di nuovo”, scrive sui social il presidente del CIO Thomas Bach.

