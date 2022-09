Dal gruppo Maggioli servizi all’avanguardia per la sicurezza urbana

RICCIONE – Servizi di outsourcing, software e tecnologie, ma anche proposte formative ed editoriali. Il gruppo Maggioli, azienda che sviluppa soluzioni di eccellenza per Pubbliche amministrazioni, imprese e liberi professionisti, organizza da oggi giovedì 15 settembre a sabato 17 a Riccione, in provincia di Rimini, le Giornate di Polizia locale e Sicurezza urbana, appuntamento internazionale giunto alla 41esima edizione che presenta prodotti e progetti innovativi per garantire lo sviluppo e la digitalizzazzione nell’ambito appunto della sicurezza urbana.

Dunque una importante occasione di aggiornamento e crescita professionale per tutti i referenti della Polizia locale. Si tratta, spiega il responsabile Editoria, Formazione ed Eventi area Pa del gruppo Maggioli, Roberto Vicini, dell’appuntamento di settore “più importante a livello internazionale”, come conferma il “costante supporto delle Istituzioni pubbliche e delle associazioni di categoria. L’obiettivo, prosegue, è “promuovere l’innovazione tecnologica e l’efficienza gestionale dei comandi di Polizia locale che hanno compiti estremamente delicati, dalla sicurezza urbana alla gestione della circolazione stradale senza dimenticare il contrasto a tutte le forme di abusivismo”. Tra i temi principali che verranno sviluppati durante la tre giorni si spazia tra le novità nel codice della strada ai fenomeni delle baby gang e del cyberbullismo.

