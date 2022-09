Tg Cultura, edizione del 15 settembre 2022

GERONIMO STILTON INIZIA UN TOUR NELLE BIBLIOTECHE D’ITALIA

Geronimo Stilton, celebre protagonista della fortunata serie di libri per ragazzi, si appresta a compiere un incredibile viaggio tra le Biblioteche statali del ministero della Cultura. Il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo intraprende un itinerario appassionante alla scoperta di libri, manoscritti e codici miniati custoditi nelle Biblioteche d’Italia. Sarà lui, infatti, il testimonial di una campagna pensata per avvicinare le nuove generazioni alle bellezze custodite nelle Biblioteche dello Stato dal titolo ‘Topi da biblioteca in tour’. “Avvicinare le nuove generazioni al patrimonio librario è fondamentale, le biblioteche custodiscono la memoria del nostro Paese e sono luoghi vivi e vivaci”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

NUOVA ILLUMINAZIONE ARTISTICA PER IL DAVID DI MICHELANGELO

Nuovo look per il David di Michelangelo, avvolto da una innovativa illuminazione artistica che garantisce il risparmio energetico donando all’opera maggiore risalto. Realizzato ex- novo da Enel X, il progetto vuole riportare la dinamicità della luce del sole nella Tribuna del David grazie ai corpi illuminanti di nuova generazione, a led, dotati di un’apertura del fascio tale da avvolgere totalmente la scultura e lasciare in secondo piano il resto dello spazio che lo accoglie. Durante il giorno la luce artificiale si aggiunge a quella naturale proveniente dal lucernario che consente una nuova lettura dei dettagli del capolavoro michelangiolesco vicina alle origini.

IN EMILIA-ROMAGNA NASCE IL ‘GIARDINIERE D’ARTE’

Giardiniere, e anche artista. È la nuova figura professionale creata e formata in Emilia-Romagna, grazie a un investimento di oltre 600mila euro da parte della Regione per qualificare in due anni 97 specialisti in grado di intervenire su conservazione, rinnovamento, manutenzione e restauro degli spazi verdi, pubblici o privati. L’Emilia-Romagna raccoglie così la sollecitazione del ministero della Cultura, che attraverso il Pnrr ha previsto risorse per interventi sia di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici sia di formazione appunto dei giardinieri d’arte. Oltre all’Emilia-Romagna sono 12 le Regioni italiane che hanno siglato l’accordo col ministero.

‘IL COLIBRÌ’ DI ARCHIBUGI APRE LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Il ‘Colibrì’ di Francesca Archibugi sarà il film d’apertura della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022 all’Auditorium Parco della Musica. La pluripremiata regista e sceneggiatrice romana, una delle più importanti cineaste in Italia, trae il suo nuovo film dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020, edito da La Nave di Teseo. Sul grande schermo scorre la vita di Marco Carrera, ‘il Colibrì’, un’esistenza attraversata da coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. ‘Colibrì’ è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile, anche grazie alle potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it