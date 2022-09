In Kenya stop ai sussidi per i carburanti, e il caro-benzina è da record

ROMA – Rincari record per i carburanti in Kenya a seguito della revoca da parte del governo del nuovo presidente William Ruto di una serie di sussidi che tenevano i prezzi sotto controllo. Stando ai quotidiani di Nairobi, gli aumenti hanno riguardato sia la benzina che il diesel e il cherosene, anche se in questi ultimi due casi i contributi pubblici sono ridotti e non eliminati.

La decisione era stata anticipata da Ruto nel suo primo discorso da presidente, quando aveva definito i sussidi costosi e inefficienti sia nel settore dei carburanti che in quello alimentare.

Secondo la stampa locale, i prezzi della benzina super hanno raggiunto i 179 scellini al litro (1,48 euro), mentre il diesel è passato a 165. Rincari fino a 149 scellini invece per il cherosene, utilizzato nei quartieri popolari anche per illuminare e cucinare.

