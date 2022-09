La gioia dei bambini davanti a ‘La Sirenetta’ nera: “È come me!”

ROMA – Dopo la polemica, arriva l’emozione. Il nuovo live-action Disney de ‘La Sirenetta’ negli scorsi giorni ha acceso il dibattito. In tanti sui social hanno lamentato il fatto che Ariel fosse interpretata da un’attrice di colore.

C’è chi non accettava che il personaggio fosse stato snaturato e chi si scagliava contro l’eccesso di ‘polically correct’. A mettere tutti a tacere è stato un video pubblicato su TikTok. Protagonisti sono dei bambini di colore ai quali viene mostrato per la prima volta il trailer incriminato. La reazione di stupore e gioia è commovente. “È nera”, grida una bimba. “È come me”, esulta un’altra.

