TikTok down, sui social utenti disperati

ROMA – Problemi per TikTok. Il social network cinese che spopola tra i giovani, e non solo, sta avendo delle disfunzioni. Da ore non si riesce ad accedere e su Twitter è esploso il malumore degli utenti.

“Dopo aver passato dieci minuti a bestemmiare in stato confusionale ero già pronta a pensare a come avrei potuto cambiare telefono rete wi-fi casa città e stato, quando invece ho scoperto che c’è #tiktokdown“, cinguetta Lili. “L’incubo di tutti noi si è avverato #tiktokdown“, scrive Ale. “Io che continuo ad aprire tik tok dimenticandomi ogni 5 secondi del #tiktokdown“, commenta un terzo utente.

Nato nel 2014 da Alex Zhu e Luyu Yang, TikTok ha lentamente preso piede nel nostro Paese, per esplodere letteralmente nell’ultimo anno. Secondo gli ultimi dati Audiweb (aprile 2022) gli utenti unici mensili del social network sarebbero 14,4 milioni. Numeri talmente importanti da spingere anche i politici a fare il loro ingresso sulla piattaforma video, per portare la generazione Z al voto il 25 settembre.

io che continuo ad aprire tik tik dimenticandomi ogni 5 secondi del #tiktokdown pic.twitter.com/T1WYwkHzCB — Enrico (@Enrico9917) September 15, 2022

L’incubo di tutti noi si è avverato #tiktokdown pic.twitter.com/J89kYv99uh — ale|𝕠𝕓𝕤𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟: 𝕎𝕒𝕟𝕕𝕒 𝕒𝕟𝕕 𝕁𝕠| (@im__aleee) September 15, 2022

dopo aver passato dieci minuti a bestemmiare in stato confusionale ero già pronta a pensare a come avrei potuto cambiare telefono rete wi-fi casa città e stato, quando invece ho scoperto che c’è #tiktokdown pic.twitter.com/gPxN3sKSSK — lili ♒︎ (@gayforsavre) September 15, 2022

