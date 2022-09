A Westminster Hall ore di fila per rendere omaggio alla regina Elisabetta

ROMA – È proseguita per tutta la notte e continua oggi la processione silenziosa di cittadini britannici davanti al feretro della regina Elisabetta II, che da ieri è esposto nel palazzo di Westminster Hall e così resterà 24 ore su 24 fino alle 6.30 di lunedì 19, quando si terranno i funerali di Stato della sovrana.

La notte scorsa, come riferisce l’emittente britannica Bbc, le forze di sicurezza hanno eseguito le esercitazioni in vista del giorno delle esequie, che prevedono la partecipazioni di capi di Stato e di governo, rappresentanti diplomatici, dignitari e celebrità da tutto il mondo. I dettagli dell’organizzazione non sono però stati resi noti.

La Bbc, durante una diretta streaming della camera ardente nel “D-Day 7” – l’ottavo giorno dalla scomparsa della sovrana -, riferisce che chi si è messo in fila in strada ieri intorno alle 23 è riuscito a entrare solo stamani alle 7. Ma secondo l’opinione raccolta tra vari cittadini, “nei giorni di sabato e domenica potrebbe andare molto peggio”, in quanto ci si aspettano visitatori provenienti da tutto il Paese. Al momento a Londra, le migliaia di persone in attesa formano una fila di circa quattro chilometri e ad assisterle si sono uniti anche dei volontari.

