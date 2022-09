Cagliari, a fuoco uno studio medico in pieno centro

CAGLIARI- Incendio nella notte a Cagliari. Quattro squadre del comando dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Mameli, in pieno centro, per un incendio divampato al primo e secondo piano di uno stabile di sei piani. A causa del rogo, che ha devastato uno studio medico su due piani, un’enorme coltre di fumo nera ha invaso il quartiere.

Fortunatamente, fanno sapere i Vigili del fuoco, non ci sono persone coinvolte e non è stato necessario evacuare il palazzo, in quanto i locali sono adibiti ad uffici e attività commerciali. Attualmente l’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica. Le indagini per stabilire le cause del rogo saranno valutate al termine della messa in sicurezza dell’area interessata.

