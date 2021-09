US changes travel risk rating for Brazil from “very high” to “high”

by João Marcelo



SAO PAULO -The CDC (Center for Disease Control) of the United States reduced the threat of travel to Brazil during the covid-19 pandemic. Before, the US agency categorized the country as “very high” risk and now the danger has dropped to “high”.

Previously, the orientation of the authorities was that the North Americans avoid traveling to Brazil as much as possible. With the change, the CDC warns that tourists must be fully vaccinated before visiting the country and, those who are not immunized, should avoid the trip if it is not essential.

Brazil went to the agency’s maximum alert level on May 19th. Nations that remain at very high risk, according to the CDC, include Afghanistan, Albania, Serbia, Belize, Lithuania and Slovenia.

On the website of the American embassy now appears the message “Brazil continues to have high daily numbers of Covid-19 cases across the country”. On the CDC website, a statement says that “due to the current situation in Brazil, all travelers may be at risk of catching and spreading Covid-19 variants”.

The new CDC recommendation does not change restrictions on passengers leaving Brazil for the United States. People who want to enter the US cannot have passed through Brazilian territory in the previous 14 days. The measure does not apply to passengers with permanent residence or to US citizens, among other exceptions, such as students.

The pandemic situation in the country has been improving as vaccination progresses. On the 13th of this month, Brazil registered a moving average of covid-19 cases of 15,336, the lowest since May 20 of last year, when it was 14,647. The data were obtained by the consortium of press vehicles, together with the state departments of Health.

COVID, IN BRASILE RISCHIO ‘ALTO’ MA IN CALO ANCHE SECONDO GLI USA

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – I Centri per il controllo delle malattie (Centers for disease control, Cdc) degli Stati Uniti hanno rivisto il loro giudizio dei rischi dei viaggi in Brasile. I responsabili sanitari consideravano come “molto alto” il pericolo per chi si recava nel Paese latinoamericano, mentre ora il rischio si attesta come “alto”.

In precedenza, l’orientamento del governo statunitense era di evitare il più possibile ai cittadini di compiere viaggi in Brasile. Con questa modifica, i Cdc hanno fatto sapere che i turisti dovranno vaccinarsi prima di visitare il Paese e che chi non è ancora immune dovrebbe evitare di spostarsi, se non per questioni di necessità. I Paesi che i Cdc considerano ancora “ad alto rischio” sono Afghanistan, Albania, Serbia, Belize, Lituania e Slovenia.

Sul sito dell’ambasciata statunitense in Brasile, però, si comunica che “il Paese continua ad avere un alto numero di positivi di Covid-19” e sul sito del Centro per il controllo delle malattie si dichiara che “tutti i viaggiatori potrebbero rischiare di restare contagiati e di diffondere varianti” del Covid.

Le raccomandazioni per chi viaggia dal Brasile agli Stati Uniti, invece, non cambiano. Per entrare è necessario non aver soggiornato in Brasile nei 14 giorni che precedono l’arrivo. Misure che non si applicano ai viaggiatori che hanno una residenza e ai cittadini statunitensi. La situazione pandemica nel Paese latinoamericano sta migliorando con l’avanzamento della campagna vaccinale.

Lunedì 13 settembre il Brasile ha registrato 15.336 contagi da Covid-19. Si tratta del dato più basso dal 20 maggio, quando erano stati registrati 14.647 casi.

EUA MUDAM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGENS PARA O BRASIL DE “MUITO ALTA” PARA “ALTA”

por João Marcelo

SAO PAULO – O CDC (Centro de Controle de Doenças) dos Estados Unidos reduziu o grau de ameaça de viagens para o Brasil durante a pandemia da covid-19. Antes, o órgão norte-americano categorizava o país como risco “muito alto” e agora o perigo caiu para “alto”.

Anteriormente, a orientação das autoridades era que os norte-americanos evitassem ao máximo viajar para o Brasil. Com a mudança, o CDC alerta que os turistas devem estar totalmente vacinados antes de visitarem o país e, quem não está imunizado, deve evitar a viagem se ela não for essencial.

O Brasil foi para o nível de alerta máximo do órgão em 19 de maio. As nações que permanecem em grau de risco muito alto, segundo o CDC, incluem Afeganistão, Albânia, Sérvia, Belize, Lituânia e Eslovênia.

No site da embaixada americana agora aparece a mensagem “O Brasil continua tendo altos números diários de casos de Covid-19 em todo o país“. Já no site do CDC um comunicado diz que “devido à situação atual no Brasil, todos os viajantes podem estar sob risco de pegar e espalhar variantes da Covid-19”.

A nova recomendação do CDC não muda as restrições relativas a passageiros saindo do Brasil em direção aos Estados Unidos. Pessoas que querem entrar nos EUA não podem ter passado pelo território brasileiro nos 14 dias anteriores. A medida não se aplica a passageiros com residência permanente ou a cidadãos americanos, dentre outras exceções, como estudantes.

A situação da pandemia no país vem melhorando, conforme a vacinação progride. O Brasil registrou no dia 13 deste mês uma média móvel de casos de covid-19 de 15.336, sendo o menor índice desde o dia 20 de maio do ano passado, quando foi de 14.647. Os dados foram obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa, junto às secretarias estaduais de Saúde.