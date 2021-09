PALERMO – Rinvio subito dopo l’apertura per il processo Open Arms a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che si celebra a Palermo. L’udienza è stata rinviata al 23 ottobre. Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della nave Ong che nell’agosto 2019, dopo aver salvato 147 migranti, rimase in mare per giorni prima che potesse far sbarcare i naufraghi.

