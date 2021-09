German museum refuses to return dinosaur fossil irregularly taken from Brazil

By João Marcelo

SÃO PAULO – The Karlsruhe Natural History Museum, Germany, announced that the fossil of Ubirajara jubatus, the first non-avian dinosaur found with its feathers preserved in Latin America, will not return to Brazil. The Museum claims that the fossil was legally acquired and that it arrived in the country before the entry into force of the international convention that establishes the return of artifacts.

Even with a Unesco convention from the 1970s already guiding this, a 2016 German law recommends that all material brought into the country before April 26, 2007 is considered legalized in the country.

The museum’s decision revolted the Brazilian paleontological community, which started a campaign on social media with #UbirajaraBelongstoBR (Ubirajara belongs to Brazil) which has already yielded more than 3,000 comments on the museum’s Instagram profile alone.

#UbirajaraBelongstoBR had already been used in late 2020, when an article about the discovery was published in the scientific journal Cretaceous Research. At that time, researchers stated that the transport of the fossil, found in Ceará and taken to Europe, would not have been carried out in accordance with the country’s legislation.

According to Brazilian law, fossils cannot remain permanently outside the country. In addition, for the exit to be authorized, it is necessary to obtain at least two authorizations from the government. The authors of the study presented only one document signed by an official from the former National Department of Mineral Production (DNPM), currently the National Mining Agency (ANM), of the Ministry of Mines and Energy. However, an endorsement from the Ministry of Science, Technology and Innovation is also required. In addition, the document that authorized this removal is signed by an official convicted of defrauding reports for the extraction of emeralds. After these controversies, the magazine decided to withdraw the article from its edition.

In an article published by the Folha de São Paulo newspaper, the president of the SBP (Brazilian Society of Paleontology), Renato Ghilardi, repudiated the decision of the German museum. He reported that the institution tried to obtain the fossil’s return through amicable means, and that, initially, the museum’s representative in the negotiations, paleontologist Eberhard “Dino” Frey, signaled that there was an intention to return the dinosaur.

According to Ghilardi, after months of silence and futile attempts at communication, the museum replied, on September 1st, that it would not give up the dinosaur after all. “He [Frey] sent an email to us informing us that fossils and cultural goods that are in Germany and were collected before the date stipulated in the law [April 2007], must be part of German heritage,” he said.

In a statement, the international team of authors, including Eberhard “Dino” Frey, who described the species, stated that the material was removed from Brazil in 1995, with authorization from the DNPM (National Department of Mineral Production), an already extinct agency that he took care of Brazil’s fossil heritage.

The two researchers who participated in this discovery have already worked with other Brazilian fossils whose origin and legality are questioned. In press interviews, David Martill, from the University of Portsmouth, mocked the attempt to repatriate the fossil. “I would be very happy to see all the Brazilian fossils around the world returned to the country, as I have said many times. Fortunately, that didn’t happen two years ago, as now they would all be reduced to ashes after the tragic fire that destroyed the wonderful National Museum in Rio,” he said.

The Araripe Basin, located between the states of Ceará, Piauí and Pernambuco, is one of the main archeological sites in the world. The description of Ubirajara jubatus was made by British, German and Mexican researchers. According to the authors of the article, the dinosaur lived about 110 million years ago, which would make it the oldest ever discovered in the region.

BRASILE. SCONTRO COL MUSEO TEDESCO PER UN FOSSILE DI DINOSAURO

SAN PAOLO – Il museo di storia naturale di Karlsruhe, in Germania, ha annunciato che il fossile di Ubirajara jubatus – il primo dinosauro non volatile trovato in America Latina con piume intatte – non ritornerà in Brasile. Secondo i responsabili del museo, il fossile è stato ottenuto legalmente, nel rispetto delle norme internazionali e della legge tedesca. Il riferimento è anzitutto a una norma del 2006 che stabilisce che tutti i reperti portati in Germania prima del 26 aprile 2007 sono da considerare come legali.

La comunità paleontologica brasiliana si è rivoltata contro la decisione del museo e ha lanciato la campagna social #UbirajaraBelongstoBR (Ubirajara appartiene al Brasile), che ha già raccolto più di 3.000 commenti sull’account Instagram del museo.

L’hashtag della campagna era già stato usato nel 2020: un articolo pubblicato sul giornale scientifico ‘Cretaceous research’ aveva infatti parlato della scoperta. In quell’occasione, i ricercatori avevano dichiarato che il fossile, trovato nel Cearà e trasportato poi in Europa, non sarebbe stato riportato indietro a dispetto degli obblighi previsti dalle legislazione brasiliana.

Secondo le norme in vigore nel Paese latinoamericano, i fossili non possono rimanere per sempre all’estero. Inoltre, per l’espatrio sono necessarie due autorizzazioni del governo. Gli autori dello studio avevano presentato solo un documento firmato da un funzionario dell’ex dipartimento nazionale della Produzione mineraria (Dnpm), che ora si chiama Agenzia nazionale dell’attività mineraria (Anm) ed è diventato un ente del ministero dell’Energia e delle miniere. Per il trasporto è richiesta anche un’autorizzazione del ministero delle Scienze, della tecnologia e dell’innovazione. Inoltre, il documento che autorizzava lo spostamento era stato firmato da un funzionario condannato per rapporti di frode nell’estrazione degli smeraldi. Dopo queste controversie, la rivista aveva deciso di ritirare l’articolo dall’edizione.

In un articolo pubblicato dal quotidiano ‘Folha de São Paulo’, il presidente della Società brasiliana di paleontologia (Sbp), Renato Ghilardi, ha contestato la decisione del museo tedesco, sostenendo che l’istituzione aveva provato a riavere indietro il fossile attraverso strumenti amichevoli e che, inizialmente, il rappresentante del museo nelle negoziazioni, il paleontologo Eberhard ‘Dino’ Frey, aveva dimostrato l’intenzione di far ritornare indietro il reperto.

Secondo Ghilardi, dopo mesi di silenzio, il museo ha risposto, il primo settembre, che non restituirà il fossile. “Frey ci ha mandato una e-mail informandoci che i fossili e i beni culturali che si trovano in Germania, catalogati prima della data stipulata nella legge (aprile 2007) sono da considerarsi come parte del patrimonio tedesco”, ha detto Ghilardi.

In un’intervista con la stampa, David Martill, dell’università di Portsmouth, ha deriso il tentativo di rimpatriare il fossile. “Sarei molto felice di vedere tutti i fossili brasiliani del mondo ritornare a casa”, ha detto, “fortunatamente due anni fa non è accaduto, anche perché ora sarebbero stati ridotti in cenere dopo il tragico incendio che ha distrutto il magnifico museo nazionale di Rio“.

Il ‘Bacino di Araripe’, che si trova tra gli Stati di Cearà, Pernambuco e Piaui, è uno dei principali siti archeologici del mondo. La descrizione di Ubirajara jubatus è stata fatta da ricercatori inglesi, tedeschi e messicani. Secondo gli autori dell’articolo, il dinosauro visse circa 110 milioni di anni fa. Il fossile sarebbe il più vecchio scoperto nella regione.

MUSEU DA ALEMANHA SE RECUSA A DEVOLVER FÓSSIL DE DINOSSAURO TIRADO IRREGULARMENTE DO BRASIL

Por João Marcelo

SÃO PAULO – O Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha, anunciou que o fóssil do Ubirajara jubatus, primeiro dinossauro não aviário encontrado com as penas preservadas na América Latina, não vai voltar para o Brasil. O Museu alega que o fóssil foi adquirido de maneira legal e que chegou ao país antes da entrada em vigor da convenção internacional que estabelece a devolução dos artefatos.

Mesmo com uma convenção da Unesco da década de 1970 já orientando para isso, uma lei da Alemanha, de 2016, preconiza que todo material levado para o país antes de 26 de abril de 2007 é considerado como legalizado no país.

A decisão do museu revoltou a comunidade paleontológica brasileira, que iniciou uma campanha nas redes sociais com a #UbirajaraBelongstoBR (Ubirajara pertence ao Brasil) que já renderam mais de 3.000 comentários apenas no perfil do Instagram do museu.

A #UbirajaraBelongstoBR já havia sido usada no final de 2020, quando um artigo sobre a descoberta foi publicado na revista científica Cretaceous Research. Já nessa época os pesquisadores afirmaram que o transporte do fóssil, encontrado no Ceará e levado para a Europa, não teria sido realizado de acordo com a legislação do país.

De acordo com a lei brasileira, fósseis não podem permanecer definitivamente fora do país. Além disso, para que a saída seja autorizada, é preciso de pelo menos duas autorizações do governo. Os autores do estudo apresentaram somente um documento assinado por um funcionário do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional de Mineração (ANM), do Ministério de Minas e Energia. Porém, também é necessário um aval do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Além disso, o documento que autorizou essa retirada, é assinado por um funcionário condenado por fraudar laudos para a extração de esmeraldas. Após essas polêmicas, a revista decidiu retirar o artigo de sua edição.

Em matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o presidente da SBP (Sociedade Brasileira de Paleontologia), Renato Ghilardi, repudiou a decisão do museu alemão. Ele relatou que a instituição tentou obter o retorno do fóssil por via amigável, e que, inicialmente, o representante do museu nas negociações, o paleontólogo Eberhard “Dino” Frey sinalizou que havia a intenção de devolver o dinossauro.

Segundo Ghilardi, após meses de silêncio e tentativas em vão de comunicação, o museu respondeu, em 1º de setembro, que afinal não iria abrir mão do dinossauro. “Ele [Frey] mandou um email para nós avisando que fósseis e bens culturais que estão na Alemanha e foram coletados previamente à data estipulada na lei [abril de 2007], obrigatoriamente fazem parte do patrimônio alemão”, completou.

Em nota, o time internacional de autores, que entre eles está Eberhard “Dino” Frey, que descreveu a espécie afirmou que o material foi retirado do Brasil em 1995, com autorização do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), órgão já extinto que cuidava do patrimônio de fósseis do Brasil.

Os dois pesquisadores que participaram desta descoberta já trabalharam com outros fósseis brasileiros cuja origem e legalidade são questionadas. Em entrevistas à imprensa, David Martill, da Universidade de Portsmouth, ironizou a tentativa de repatriação do fóssil. “Eu ficaria muito feliz de ver todos os fósseis brasileiros ao redor do mundo devolvidos ao país, como eu já disse muitas vezes. Felizmente, isso não aconteceu dois anos atrás, pois agora todos eles estariam reduzidos a cinzas após o trágico fogo que destruiu o maravilhoso Museu Nacional do Rio”, afirmou.

A Bacia do Araripe, localizada entre os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, é um dos principais sítios arqueológicos do mundo. A descrição do Ubirajara jubatus foi feita por pesquisadores britânicos, alemães e mexicanos. Segundo os autores do artigo, o dinossauro viveu há cerca de 110 milhões de anos, o que o tornaria o mais antigo já descoberto na região.