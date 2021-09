A Napoli un kg di pasta di Gragnano a chi si sottopone al vaccino anti Covid

NAPOLI – Un chilo di pasta di Gragnano Igp sarà donato a chi si sottoporrà alla prima somministrazione del vaccino anti Covid. È l’iniziativa organizzata dall’Asl Napoli 3 Sud per la giornata di sabato 18 settembre, quando, dalle 11 alle 19, il camper vaccinale dell’azienda sanitaria locale campana raggiungerà lo scalo ferroviario di Gragnano in piazza Amendola. L’open day è aperto a tutta la popolazione over 12.