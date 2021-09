Tg Riabilitazione, edizione del 15 settembre 2021

– AIFI: EVENTI SETTIMANA FISIOTERAPIA, 6.000 PARTECIPANTI

Otto giorni di eventi, quattordici appuntamenti, oltre centoventi esperti, politici, rappresentanti istituzionali e di associazioni di cittadini coinvolti, più di seimila partecipanti connessi ai vari workshop online: questi sono i numeri che fotografano il successo delle iniziative che l’Associazione Italiana di Fisioterapia-AIFI ha proposto, in stretta collaborazione con la Commissione d’Albo nazionale dei Fisioterapisti, a corollario della Giornata Mondiale della Fisioterapia, appuntamento che lo scorso 8 settembre ha idealmente collegato tutti i fisioterapisti e i sistemi sanitari internazionali. “Le iniziative di questi giorni hanno riscosso un’attenzione eccezionale- commenta Simone Cecchetto, presidente nazionale AIFI- Abbiamo registrato una partecipazione di colleghi e di cittadini che conferma il radicamento e lo sviluppo della nostra disciplina all’interno del tessuto sociale del Paese. Quando abbiamo lanciato lo slogan ‘La fisioterapia rimette in moto la vita’ sapevamo di poter fotografare insieme un dato di fatto ed anche una sfida per il futuro: ci sentiamo oggi confermati in questa scelta, soprattutto dopo aver condiviso tante esperienze di pazienti che grazie ad un intervento competente si sono riappropriati della qualità della propria vita quotidiana”.

– EORS, TRE GIORNI CONFRONTO PER MIGLIORARE PERFORMANCE ORTOPEDICHE

Esperti di fama internazionale provenienti dal mondo dell’ortopedia, dell’ingegneria medica e della biologia a Roma in occasione del 29esimo ‘Annual Meeting dell’European Orthopaedic Research Society’ (EORS), tornato ad essere anche in presenza. Tantissimi i temi al centro di un programma di eccellenza. A spiegare all’agenzia di stampa Dire i temi principali al centro di questa tre giorni di confronto è Gianluca Vadalà, Congress Chair and EORS President, e Medico di Ortopedia e Chirurgia Vertebrale, Ricercatore di Malattie dell’apparato locomotore al campus Bio-Medico.

– INCONTINENZA FECALE COLPISCE 2 MLN ITALIANI

Perdita involontaria e incontrollata di feci liquide, solide e di gas intestinali sono condizioni che caratterizzano l’incontinenza fecale, un disturbo davvero imbarazzante che colpisce circa 2 milioni di persone nel nostro Paese con una prevalenza nel sesso femminile. E’ chiaro come questa patologia provoca inevitabilmente un peggioramento della qualità di vita e l’isolamento sociale del paziente. Per capire le cause, la sintomatologia a cui prestare attenzione e i trattamenti più utilizzati, soprattutto quelli riabilitativi, l’agenzia di stampa Dire ha intervistato Gianluca Giordani, responsabile della Fisioterapia ambulatoriale del Santa Lucia Irccs di Roma.

– ATTIVITA’ FISICA ADATTATA, ASL SALERNO PRESENTA PIATTAFORMA

E’ stata presentata la ‘Piattaforma Digitale A.F.A.’ dedicata ai Medici di Medicina Generale, alle palestre autorizzate e agli utenti, da parte della Uosd Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Salerno nel quadro delle azioni dedicate all’Attività Fisica Adattata. Si tratta di una piattaforma web che consentirà la comunicazione e la condivisione dei dati e delle informazioni tra le diverse tipologie di utenza coinvolte, grazie a cui sarà possibile inserire i programmi e monitorare gli obiettivi di salute raggiunti. L’utente potrà accedere al programma A.F.A. attraverso il proprio medico di Medicina Generale o il Distretto Sanitario di appartenenza, che provvederanno ad avviarlo presso la struttura sportiva che gli verrà assegnata, fra quelle individuate dall’Asl. La Piattaforma Digitale A.F.A. costituirà, quindi, per le varie figure professionali coinvolte uno strumento per la gestione e la condivisione di dati e informazioni sull’andamento dell’attività, attraverso funzioni specifiche che consentono: la reportistica dell’attività fisica, la scheda anamnestica e la digitalizzazione della modulistica per l’attivazione del percorso.