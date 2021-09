Amazon, i sindacati festeggiano: “Storica intesa su relazioni industriali, unica al mondo”

ROMA – “Per la prima volta Amazon accetta il confronto secondo le discipline contrattuali in vigore, riconosce la rappresentanza collettiva ed il ruolo del sindacato”. Ad affermarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sull’intesa sottoscritta oggi al ministero del Lavoro con le associazioni datoriali del Delivery, siglata unitamente alle rappresentanze confederali dei lavoratori in somministrazione, sottolineando che “abbiamo raggiunto il primo importante e storico accordo, unico a livello mondiale, sul sistema delle relazioni industriali col colosso dell’e-commerce”.

E’ stato “un percorso di trattativa lungo e difficile- riferiscono le organizzazioni sindacali- che ha raggiunto il culmine della protesta nel marzo scorso con la prima mobilitazione generale di 24 ore di tutti i lavoratori della filiera Amazon in Italia, sia dipendenti diretti dei magazzini, sia delle aziende di fornitura in appalto di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci, a cui è seguita la ripresa del confronto con Amazon e Assoespressi, anche grazie all’intervento del ministro Andrea Orlando”.

LEGGI ANCHE: Orlando: “Quarantena riconosciuta come malattia? Ci stiamo lavorando”

L’intesa, spiegano Filt, Fit e Uiltrasporti, “prevede il riconoscimento reciproco delle parti e del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione come strumento regolatore del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali. Il protocollo prevede, tra l’altro, il confronto preventivo sui grandi temi del settore relativi ai nuovi insediamenti sul territorio, sulle politiche industriali e relativamente ai rapporti con le istituzioni nazionali e locali. Sono definite le materie della contrattazione sia a livello nazionale che locale. Viene riconosciuto il ruolo del sindacato a livello nazionale, territoriale e delle rappresentanze sindacali aziendali”.

L’intesa con Amazon “consente di avviare trattative su temi organizzativi come orari, turni, carichi di lavoro, su elementi normativi come il corretto riconoscimento dei livelli di inquadramento, sulle materie di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro, sulla formazione e sui temi economici come il premio di risultato, incentivi e particolari maggiorazioni. Le trattative su questi temi saranno possibili anche a livello territoriale”, dicono ancora Filt, Fit e Uiltrasporti.

“Dopo questa fondamentale intesa- affermano infine le organizzazioni sindacali- ora serve portare avanti fino ad una conclusione positiva, anche il confronto con Assoespressi, in rappresentanza di tutte le aziende che hanno in appalto le attività di consegna delle merci, per poi dare il via ad una nuova stagione contrattuale in tutta la filiera di Amazon”.