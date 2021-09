Von der Leyen: “La crescita economica in Europa ha superato America e Cina”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Mentre il resto del mondo parlava l’Europa ha agito e ce l’ha fatta”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Se negli anni passati, ha detto la presidente, “sono serviti otto anni per superare gli effetti della crisi economica”, oggi “19 Paesi raggiungeranno i livelli pre-pandemia entro quest’anno e la crescita zona euro ha superato America e Cina nell’ultimo trimestre”.

“L’EUROPA È LEADER SUI VACCINI CON IL 79% DEI CITTADINI IMMUNIZZATI”

L’Europa è “leader nel mondo sui vaccini” infatti “oltre il 79% della nostra popolazione è vaccinata e l’Europa è l’unica ad aver diviso oltre la metà dei nostri vaccini col resto del mondo, con oltre 700milioni” ha spiegato von der Leyen.

La presidente ha quindi annunciato che “la Commissione aggiungerà una nuova donazione di altri 200 milioni di dosi fino alla metà del prossimo anno”. Per riflettere su come crisi ha colpito forma e struttura dell’economia in termini di debito e lavoro“ la Commissione rilancerà la discussione sulla governance economica” ha concluso la presidente.

“NELL’UE VEDO UNA FORTE ANIMA: ABBIAMO AGITO UNITI E HA FUNZIONATO”

“Se rifletto sull’anno passato e sullo Stato dell’Unione vedo una forte anima in tutto quello che facciamo“. Così ha esordito la presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Durante la più grande crisi sanitaria mondiale “ci siamo uniti per garantire a tutti gli angoli d’Europa di avere dei vaccini salvavita e abbiamo proceduto con Next generation Eu e con il Green deal” ha aggiunto la presidente. “Abbiamo agito bene perché lo abbiamo fatto come Europa e ha funzionato”. Secondo Von der Leyen, quando l’Europa agisce insieme “lo fa rapidamente”.

“DALL’UE ALTRI 100 MILIONI DI EURO IN AIUTI UMANITARI PER L’AFGHANISTAN”

“Siamo a fianco del popolo afghano” ha aggiunto Von der Leyen nel suo discorso al Parlamento europeo. “Dobbiamo evitare il rischio concreto di una carestia e di un disastro umanitario” ha aggiunto la presidente. Von Der Leyen ha annunciato che la Commissione “aumenterà il suo aiuto umanitario per l’Afghanistan di 100 milioni di euro, parte di un nuovo pacchetto di sostegno”.

“BEBE VIO È PALADINA DEI VALORI IN CUI CREDE E IMMAGINE DELLA NUOVA GENERAZIONE”

“Se sembra impossibile, allora si può fare” dichiara in italiano la presidente della Commissione europea. “Bebe ce l’ha fatta grazie al talento, alla tenacia e a un atteggiamento sempre positivo. È leader e paladina dei valori in cui crede e immagine della nuova generazione”. Per Von der Leyen “questo è lo spirito dei fondatori e delle fondatrici dell’Europa e lo spirito dell’Europa della prossima generazione”.

La presidente ha esortato a prendere la schermitrice medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo “come esempio, e lasciarsi ispirare da tutti i giovani che hanno cambiato la percezione del possibile e che hanno dimostrano che si può essere quello che si vuole e raggiungere tutto quello in cui si crede”. Questa, ha concluso la presidente della Commissione, “è l’anima e il futuro dell’Europa”.

“CON LA NATO LAVORIAMO A UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA DIFESA”

“Lavoriamo con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a una nuova dichiarazione congiunta che sarà presentata prima della fine dell’anno – spiega Ursula Von der Leyen -. È necessario investire nella partnership, ma anche essere in grado e avere la volontà di fare di più in autonomia”. I motivi di questa necessità sono per la presidente garantire stabilità nel vicinato, affrontare le minacce in continua evoluzione e mantenersi come Ue “un garante di sicurezza unico nel suo genere”. Ursula Von der Leyen ha infine annunciato che l’Unione europea terrà un summit sulla Difesa il prossimo anno, durante la presidenza di turno francese.

“PRESENTEREMO UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

“Presenteremo una proposta di legge per la lotta alla violenza sulle donne. Parliamo del perseguimento efficace dei reati, di prevenzione e protezione, online e offline” spiega Von der Leyen. “Le donne devono poter vivere libere e indipendenti” ha aggiunto la presidente perché questo riguarda “la dignità di ciascuno, la giustizia”, che è “l’anima dell’Europa”.

“LA LIBERTÀ DEI MEDIA È UNA TUTELA PER LA DEMOCRAZIA”

“Difendendo la libertà dei nostri media, difendiamo anche la nostra democrazia“. La presidente ha annunciato che l’anno prossimo sarà presentata una legge su questo tema.