Stasera in tv ‘A star is born’, con Bradley Cooper e Lady Gaga

ROMA – Stasera in prima visione su Canale 5 (ore 21.30) andrà in onda ‘The star is born’, prima regia di Bradley Cooper, che portando sullo schermo Lady Gaga, ha fatto risorgere (per la quarta volta nella storia del cinema) una love story senza tempo. Nel film, uscito al cinema due anni fa, l’astro nascente è Ally, una ragazza qualunque, dotata però di una voce straordinaria, scoperta per caso in un bar da un celebre musicista country, Jackson Maine (Bradley Cooper). Mentre il successo di lei, che dal servire i tavoli arriva a calcare i palchi più celebri del mondo, esplode, quella di lui implode. In mezzo alla passione per la musica il loro amore, che li porterà a sfidare la vita insieme.

‘A star is born’ è stato un successo internazionale al cinema, e ha fatto sognare gli spettatori, molti dei quali tuttora sperano che la love story tra i due interpreti passi dal grande schermo alla vita reale. Indimenticabile l’interpretazione di Lady Gaga e Bradley Cooper al Dolby Theatre di Los Angeles nella serata in cui la cantante ha conquistato l’Oscar per la miglior canzone originale, “Shallow”, colonna sonora del film. Durante la performance, gli occhi dei due artisti si sono incrociati più volte, fino ad un inequivocabile sguardo finale, rapito, della cantante che ha fatto impazzire i social.