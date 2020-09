Omofobia, rimosse scritte ‘no lesbo’ alla stazione di Molfetta

BARI – Sono state rimosse le scritte lesbofobiche lasciate su uno dei muri perimetrali della stazione ferroviaria di Molfetta. A chiederne la rimozione a Rfi e’ stata la Polizia locale. “Viviamo tempi in cui la violenza si manifesta nelle forme piu’ varie, dagli insulti sessisti sui social fino alle forme piu’ estreme di violenza fisica. Non possiamo assuefarci a questi atteggiamenti – sottolinea l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Antonio Ancona – per questo abbiamo sollecitato Rete Ferroviaria Italiana affinche’ rimuovesse quelle scritte”. “È fondamentale che questi atti vandalici – aggiunge il sindaco Tommaso Minervini – vengano stigmatizzati e condannati. L’orientamento sessuale non puo’ essere il pretesto per colpire una persona e quanto e’ accaduto in queste ore al Parco Verde di Caivano ne e’ l’amara conferma”.

