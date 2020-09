Governo, Boccia: “Zingaretti vicepremier dopo il voto? Non è all’ordine del giorno”

ROMA – “Zingaretti pronto ad entrare al Governo come vicepremier dopo le elezioni per rafforzare il pd? Queste cose non c’entrano nulla con la politica ufficiale. Sono retroscena da corridoi e non commento retroscena da corridoi. Il segretario politico del Pd guida la delegazione del Pd e devo dire guida molto bene il partito democratico e i risultati che abbiamo ottenuto quest’anno sono merito della conduzione e della sua guida politica quindi . Questa cosa non è commentabile semplicemente perché non è all’ordine del giorno”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia al microfono de Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e Tv.