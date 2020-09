‘Da Venezia a Roma’, i film della Mostra dal 17 settembre in 9 sale della Capitale

ROMA – – Torna anche quest’anno ‘Da Venezia a Roma’, la rassegna cinematografica che porta nella Capitale i film appena presentati alla Mostra del Cinema. Sono oltre 40 i titoli che saranno proiettati, dal 17 al 24 settembre, in 9 sale dislocate in vari quartieri della città: da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Intrastevere), dal centro storico (Farnese e Quattro Fontane) a Testaccio (Greenwich) fino al quartiere Trieste (Lux) e San Lorenzo (Tibur). Inoltre, come ogni anno la rassegna sarà arricchita da incontri con registi e protagonisti dei film presentati.

Tra i titoli da non perdere ‘Nuevo Orden’ di Michel Franco, vincitore del Leone d’Argento, ‘Quo vadis, Aida?’ di Jasmila Zbanic, ‘Spy No Tsuma’ di Kiyoshi Kurosawa e ‘Padrenostro’, per cui Pierfrancesco Favino ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Tra i titoli della sezione Fuori Concorso spicca ‘Salvatore – Shoemaker of dreams‘ di Luca Guadagnino, che ripercorre la storia artistica e umana di Salvatore Ferragamo.

“È un’edizione importante perché rappresenta la ripartenza del cinema dopo mesi di chiusure- ha detto la presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, durante la presentazione dell’evento al WeGil di Roma- Venezia ha dimostrato che con le mascherine e il distanziamento si può tornare in sala. Facciamolo anche a Roma. Tra l’altro ci sono titoli e documentari molto interessanti”. Tutti i film di ‘Da Venezia a Roma’ – iniziativa organizzata da Anec Lazio in collaborazione con la Regione Lazio, la Biennale di Venezia e Cinema per Roma – sono proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano. Il programma completo è disponibile online sul sito http://www.aneclazio.com.